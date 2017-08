Scrive Saulè Karpseitova:

Quanti nomi illustri da conoscere…

Pubblicato il 01-08-2017

Buongiorno, mi chiamo Saulè Karpseitova e scrivo da Biella.

Ho letto per caso l’articolo di Raffaele Tedesco su Ernesto Rossi (pubblicato il 09/02/2017) e ho scoperto un filone di nomi e di idee che danno una visione imparziale ed onesta dei periodi di grande rilievo del ‘900. La preparazione culturale, le idee e la chiarezza d’espressione dei loro pensieri mi hanno fatto ricordare il periodo quando anch’io credevo in qualche cosa di alto, vero, giusto. Iniziavo avere dei dubbi…

Perché scopro solo adesso questi grandi nomi? Sono in Italia dal 2005; appassionata lettrice di saggi, sono in ricerca delle idee valide per poter leggere e capire i tempi passati, l’attualità e per gioco cerco di immaginare il futuro, ma il nome di Ernesto Rossi non ho mai sentito nominare. Mi scuso per la mia ignoranza (come aveva ragione Socrate!…).

Scrivo questa lettera per chiedere di consigliare i nomi dei personaggi dei vari campi che commentano e fanno delle previsioni con l’onesta intellettuale e soprattutto con il bagaglio culturale acquisito con passione.

Saulè Karpseitova