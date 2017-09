Matteo Renzi sta presentando in lungo e in largo per l'Italia il suo libro che si intitola Avanti. Da direttore del quotidiano di partito più ...

Santamaria debutta come regista a Venezia con “The Millionaires”

Pubblicato il 06-09-2017

Grande attesa alla 74esima Mostra del Cinema di Venezia, dove oggi Claudio Santamaria presenta la sua prima opera alla regia: “The Millionaires”, prodotto da Goon Films di Gabriele Mainetti, lo stesso che lo ha voluto nei panni del protagonista de “Lo chiamavano Jeeg Robot”. Distribuito da Lucky Red, The Millionaires un cortometraggio tratto dall’omonima graphic novel di Thomas Ott e racconta di una lunga notte, in cui le strade di un bosco di montagna diventano teatro per una serie di efferati omicidi a opera di diversi personaggi, tutti decisi a impossessarsi di una misteriosa valigetta. Ambientato tra Basilicata e Calabria, nel cast troviamo Sabrina Impacciatore e Peppe Servillo.

Qui di seguito l’anteprima