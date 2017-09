Gentile Direttore Mauro Del Bue, E' incomprensibile che le forze politiche del Centro Sinistra e della Sinistra Italiana, pur in presenza delle prossime elezioni politiche in Sicilia, continuano a contrastarsi e ...

PAURA A LONDRA

Pubblicato il 15-09-2017

Torna il terrore a Londra: un ordigno rudimentale è esploso su un convoglio della metropolitana nella stazione di Parsons Green causando 22 feriti, tra cui anche bambini, per fortuna nessuno grave. La Polizia ha subito riconosciuto che si ètrattato di un attentato, il quinto quest’anno in Gran Bretagna. Un secondo ordigno sarebbe stato disinnescato dagli artificieri mentre si dà la caccia a un uomo in fuga che sarebbe armato di coltello.

L’attacco è avvenuto alle 8,20 del mattino lungo la linea verde del Tube, la District Line, tra le più trafficate della capitale britannica, in una carrozza affollata di pendolari. La premier, Theresa May, ha convocato una riunione del comitato di emergenza Cobra. Il ministro degli Esteri, Boris Johnson, ha invitato a mantenere “la calma” e a non cedere al panico. Il sindaco, Sadiq Khan, ha assicurato che Londra, come ha dimostrato più volte nel passato, non si farà intimidire e sconfiggerà il terrorismo.

L’ordigno era nascosto in un secchio all’interno di una busta per surgelati, con lucine di Natale che erano state collegate a una batteria nella parte superiore: è esploso solo parzialmente, provocando una fiammata, ma ha provocato il panico e la fuga precipitosa. Testimoni hanno descritto “una palla di fuoco” all’interno del vagone, i feriti hanno riportato ustioni al volto, alle gambe, ad alcuni hanno preso fuoco i capelli.

L’inchiesta viene coordinata da Scotland Yard ed è stata affidata all’antiterrorismo, con la collaborazione di centinaia di inquirenti, ma anche degli uomini dell’MI5, i servizi segreti. L’intera zona è stata isolata mentre i servizi di emergenza invitavano i londinesi a evitare l’area. La polizia ha chiesto a tutti di scaricare video o foto relativi all’attacco e ai momenti precedenti e successivi su un sito dedicato. “Potete fare la differenza”, è il messaggio lanciato su Twitter dagli inquirenti specializzati. La polizia ha anche invitato i cittadini a segnalare ogni comportamento sospetto e a chiamare il 999 in caso di emergenza.

Dall’altro capo dell’Atlantico, è arrivata la reazione del presidente americano, Donald Trump, che ha parlato di “un altro terrorista ‘sfigato'”. “Sono persone malate e dementi che erano già tenute d’occhio da Scotland Yard””, ha osservato polemicamente il presidente americano, “bisogna essere più attivi!”. Il “terrorismo”, ha aggiunto, “deve essere affrontato in maniera molto più dura” ha aggiunto, “Internet è il loro terreno di reclutamento che dobbiamo smantellare e utilizzare meglio”. Il presidente statunitense ha aggiunto che i terroristi “sono persone malate e pazze”.