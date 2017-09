Emergenza abitativa. Raggi chiede aiuto a Minniti

Pubblicato il 01-09-2017

Dopo le polemiche sullo sgombero del palazzo occupato a via Curtantone, Virginia Raggi chiede aiuto al Viminale, proponendo a Minniti di riqualificare le caserme in disuso per farvi alloggiare famiglie in difficoltà. Già in passato il Sindaco Raggi aveva denunciato: “A Roma ci sono circa 200mila case vuote: il Governo studi misure urgenti per disincentivare il fenomeno degli immobili sfitti o invenduti”.

L’incontro di oggi si è svolto “in un clima pienamente costruttivo”. Minniti e Raggi, informano in una nota congiunta, “hanno convenuto sull’importanza di una collaborazione interistituzionale, come quella già in corso con la Regione, per affrontare il tema dell’emergenza abitativa, delle politiche migratorie e dell’accoglienza, stabilendo delle priorità nel rispetto dei principi di legalità e di umanità”. Il ministro Minniti, spiega poi la nota “ha illustrato le linee guida in via di definizione da parte del ministero, fondate su due pilastri, uno nazionale e uno territoriale a partire dalle Città Metropolitane per affrontare il problema degli sgomberi e il tema delle fragilità sociali”.

La sindaca Raggi ha presentato “tra le altre due proposte: la messa a disposizione delle caserme, quelle che hanno peraltro gli alloggi di servizio e che quindi potrebbero essere riadattate per abbassare le liste di attesa. Ricordiamo che a Roma ci sono oltre 10mila persone che attendono una casa da oltre 10 anni. Un’altra proposta a mio avviso interessante è quella di riattivare il mercato immobiliare”.

Il Sindaco di Roma potrebbe così ufficializzare, sul fronte dell’emergenza abitativa, la richiesta di assegnare alle amministrazioni locali caserme e forti con “relative risorse per riqualificarli, renderli disponibili” e “darli alle famiglie” in difficoltà.

Nel frattempo in piazza dell’Esquilino è in corso un sit-in dei movimenti per il diritto alla casa, già ieri Cristiano Armati, del Movimento per il diritto all’abitare ha affermato: “La protesta continua anche perché queste famiglie non hanno un posto dove andare”. Dal tavolo del 30 agosto in Prefettura, infatti, non è emersa alcuna soluzione alternativa. “Gli sgomberati non sono soli: rappresentano uno spaccato costituito da milioni di persone che vivono in povertà assoluta. Eppure non esiste una risposta politica concreta a questo dramma sociale”. Le famiglie sgomberate da Cinecittà vivono per strada dal 10 agosto. Quelle di piazza Indipendenza, prevalentemente composte da rifugiati provenienti dal Corno d’Africa, dal 19.