Vicinanza del Psi al sindaco di Taurianova

Pubblicato il 06-09-2017

“Esprimiamo la nostra più convinta solidarietà al Sindaco di Taurianova (RC) Fabio Scionti e alla sua famiglia per il vile atto subìto. Alla nostra personale vicinanza si aggiunge quella della della federazione del Psi provinciale di Reggio Calabria e della direzione nazionale del partito”. È quanto si legge in una nota congiunta di Gianni Milana, Segretario provinciale del Psi reggino, Giada Fazzalari, della direzione nazionale e capo della comunicazione del Psi e portavoce del vice ministro Nencini e Antonio Ruvolo, capogruppo socialista in consiglio comunale di Reggio Calabria, dopo che la notte scorsa a Taurianova, cittadina in provincia di Reggio Calabria, una bomba ha distrutto l’autovettura della moglie del sindaco Fabio Scionti.

“Ci stringiamo attorno al Sindaco di Taurianova – proseguono nella nota i dirigenti socialisti – e ne condividiamo la trasparenza con la quale conduce l’azione amministrativa di un comune che troppe volte è stato teatro di intimidazioni e prevaricazioni. Il malaffare va combattuto e condannato con qualsiasi mezzo democratico “, aggiungono. “Siamo vicini a chi, come Fabio, lavora quotidianamente e instancabilmente per l’affermazione della civiltà e del bene comune. Davanti al gesto vergognoso gesto indirizzato al primo cittadino, tutta la comunità – concludono Milana, Fazzalari e Ruvolo – faccia fronte comune per costruire insieme un cambiamento necessario”.