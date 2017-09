“Il Socialismo Universale” dei Mogwai con l’album “Every Country’s Sun”

Pubblicato il 07-09-2017

Radio Rock 106.6 ha intervistato Stuart Braithwaite, bassista e chitarrista dei Mogwai, alla vigilia della pubblicazione della loro nona fatica discografica “Every Country’s Sun”.

Il musicista scozzese, nel corso della fascia pomeridiana curata da Matteo Catizone, ha avuto modo di ripercorrere la genesi dell’album a partire dall’apporto di Dave Fridmannalla produzione e dalla scelta di registrare negli Stati Uniti.

Braithwaite ha poi spiegato quale fosse il significato che la band attribuisce al titolo: “Every Country’s Sun può essere interpretato come una sorta di ‘socialismo universale’, considerando ciò che ai giorni nostri sta accadendo al mondo. Vuole ricordarci che viviamo tutti insieme su questa terra e che possiamo impegnarci per raggiungere obiettivi e giorni migliori”.

Non sono inoltre mancati richiami alle abitudini dei Mogwai in fase compositiva – “È difficile per noi scrivere testi delle canzoni perché non siamo abituati a farlo -, ma anche al videoclip del loro ultimo singolo “Coolverine” – “È stato realizzato da Justin e James Lockey: li abbiamo lasciati fare e siamo contenti di averlo fatto”.

Stuart Braithwaite si è quindi congedato dagli ascoltatori di Radio Rock facendo riferimento al tour mondiale di “Every Country’s Sun”, che toccherà anche l’Italia – Milano, Roma e Bologna, rispettivamente il 27, 28 e 29 ottobre – : “Spero che i nostri fan debbano aspettarsi bei concerti. Splendide serate da passare fuori, in nostra compagnia. Ci auguriamo insomma di portare la nostra musica in giro per il mondo e di far felice chi ascolta”.

L’intervista integrale: https://soundcloud.com/radiorock106e6/intervista-mogwai-01-09-17