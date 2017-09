Sono iniziate le grandi manovre per le prossime elezioni politiche. Quelle per il rinnovo dell’Assemblea Siciliana stanno evidenziando un dinamismo tipicamente italiano. Quello di ieri, non conta oggi. Se un cittadino ...

Marco Andreini

Curiamoci del ‘Minoritarismo’

Pubblicato il 20-09-2017

Alcuni mesi fa, nell’ultima segreteria nazionale tenutasi a inizio estate, nella quale abbiamo discusso sulle prospettive politiche, ho sostenuto e ribadisco oggi che il Pd e Renzi hanno esaurito la loro spinta propulsiva riformatrice e intendono solo governicchiare senza più affrontare le criticità del nostro sistema e senza avere un vero progetto strategico.

Il Pd è nato in un sistema bipolare e in un sistema a più poli rischia di non avere alcun senso come progetto politico. La fusione a freddo di Veltroni fra la cultura comunista e la sinistra dc alla base della nascita del Pd si fondava sulla esclusione predefinita della cultura socialista e laica da questo progetto e non a caso da anni assistiamo a cerimonie celebrative della nostra storia che mirano a cancellare il ruolo dei socialisti e dei laici,messe in opera da un sistema mediatico complice in questa operazione tendente a cancellare dalla memoria degli italiani i meriti storici del socialismo e del laicismo .Uno stravolgimento della realtà che fa apparire risultati storici come l’ingresso nellaNato,la costruzione europea, lo statuto dei lavoratori, la scuola per tutti, la programmazione economica, la nazionalizzazione dell’Enel, o la liberazione dal nazifascismo e la carta costituzionale come successi scaturiti dall’opera esclusiva del partito comunista da una parte e della Democrazia cristiana dall’altra, come che Il Psi il Pri il Pli e il Psdi non fossero mai esistiti.

Nel campo socialista sembra che il Pd sia sempre stato membro del Pse e che il partito socialista ne sia ospite.È ora di dire basta a tutto questo.Non si tratta di alzare bandiere e simboli,si tratta solo di rivendicare con forza la nostra storia e mettere in campo strategie e operazioni politiche che pur pressupponendo come ineludibile l’alleanza con il pd ,consentano al partito di avere autonomia e di alzare il suo potere contrattuale. E l’unico modo per farlo è cominciare a farlo a partire dai territori e a livello nazionale cominciare a ritagliarci insieme a Pisapia e al mondo vasto del civismo esempio Zedda, Padova, del mondo dei difensori dei diritti civili, penso ad esempio a Englaro, Maria Coscioni, un ruolo di ponte e cerniera con il Pd, che non sia solo subalterno ed in attesa solo delle loro scelte anche in tema di legge elettorale.

Se non prendiamo l’iniziativa noi costringeremo Pisapia da un lato a scegliere di stare con gli antagonisti del Pd e da un lato a fare da solo un accordo politico con il Pd.

Siccome spesso il Direttore ci sprona, voglio dirgli una cosa che ho imparato da ragazzo e da dirigente sindacale della Uil e che mi ha insegnato Benvenuto: un conto è essere minoranza ed essere piccoli, un conto è il minoritarismo, bene io vorrei che il Psi si curasse da questa malattia che ci pervade a tutti i livelli e ci consuma.

Marco Andreini

Segreteria Nazionale Psi