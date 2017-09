Il capo dei violentatori si chiama Guerlin Butungu ed era in Italia perché era un richiedente asilo. Ha venti anni ed è congolese. E’ stato preso mentre stava per scappare ...

Matteo Renzi sta presentando in lungo e in largo per l'Italia il suo libro che si intitola Avanti. Da direttore del quotidiano di partito più ...

Scrive Andrea Malavolti:

Germania, la grande coalizione che potrebbe ripetersi

Pubblicato il 05-09-2017

Caro Direttore,

a tre settimane dal voto, il primo e unico duello in tv tra i principali sfidanti alle elezioni tedesche, Angela Merkel e Martin Schulz, l’altra sera è stato inaspettatamente vivace, scrive Repubblica. “Ma è difficile che possa sconvolgere il quadro. Davanti alle telecamere e a 20-30 milioni di tedeschi che li seguivano in diretta, si sono confrontati pur sempre i due partner della Grande coalizione attualmente al governo, gli stessi che potrebbero decidere di allearsi anche in futuro. Al di là di qualche tensione sulla Turchia o sulle diseguaglianze, non ci sono state troppe divergenze”.

Andrea Malavolti