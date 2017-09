Matteo Renzi sta presentando in lungo e in largo per l'Italia il suo libro che si intitola Avanti. Da direttore del quotidiano di partito più ...

Sicilia: Oddo, improcrastinabile investitura candidato

Pubblicato il 05-09-2017

“Riteniamo – afferma Nino Oddo, segretario regionale del Partito Socialista Italiano e deputato all’Ars – che non sia più procrastinabile l’investitura del candidato presidente del centrosinistra per le imminenti elezioni regionali. Il protrarsi di questa situazione indefinita a nostro giudizio determina confusione nell’elettorato, soprattutto per i tempi ristretti per lo svolgimento della campagna elettorale. Occorre un immediato vertice della coalizione che ufficializzi l’intesa delle forze politiche. Il tandem Micari-La Via può costituire il giusto mix fra rinnovamento ed esperienza, ma va messo in campo al più presto possibile”.