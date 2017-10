Si è molto scritto ed indagato sul regionalismo in questi ultimi tempi anche e soprattutto in virtù dei due referendum celebrati domenica scorsa in Lombardia e Veneto. Il regionalismo è ...

Anna Frank. Promossi e bocciati.

Pubblicato il 25-10-2017

Prima che, come è facile prevedere anche se non auspicabile, venga collocata nel dimenticatoio la maleodorante vicenda degli adesivi con l’immagine di Anna Frank con la maglietta della Roma, ci può stare una valutazione, assegnando a ciascuno un voto in decimi, dei principali protagonisti e comprimari del giorno dopo.

Riccardo Di Segni voto 10.

Il Rabbino capo di Roma non avrebbe potuto essere più chiaro nello stigmatizzare la sceneggiata floreale di Lotito di fronte alla Sinagoga e nel puntare l’indice verso un mondo, quello del calcio, invocando “iniziative concrete, anche repressive” per stroncare e debellare il virus dell’antisemitismo e del razzismo che ammorba settori non minoritari del tifo calcistico organizzato, spesso con la compiacente indifferenza delle società.

Angelo Spreafico voto 9.

Il Vescovo di Frosinone che, a nome della CEI, ha condannato duramente, con parole forti e inequivocabili quanto avvenuto all’Olimpico di Roma, solidarizzando pubblicamente con la Comunità ebraica della Capitale.

Damiano Tommasi voto 8.

Il presidente dell’Associazione Calciatori ha sbugiardato il patron della Lazio circa le ragioni dell’apertura della curva Sud agli ultras e stigmatizzato la perdurante afasica ipocrisia sul tema da parte della maggioranza dei vertici delle società calcistiche. E’ auspicabile tuttavia che l’Associazione da lui presieduta compia atti concreti, anche estremi, per dissociarsi dalla sostanziale indifferenza che regna sovrana nell’ambiente professionistico.

Giovanni Malagò voto 7.

Il presidente del CONI è stato l’unico dirigente sportivo a mettere il dito nella piaga interrogandosi esplicitamente sull’opportunità di consentire ai tifosi di accedere a un’altra curva mentre la loro era squalificata.

Luca Lotti Voto 6.

Il Ministro dello Sport ha duramente e immediatamente censurato i fatti dell’Olimpico con parole che mostrano la volontà politica di stroncare il fenomeno del razzismo e dell’antisemitismo negli stadi di calcio. Speriamo.

Carlo Tavecchio voto 5.

Siamo alle solite. Il Presidente della FIGC e della Lega Calcio serie A oltre alla rituale condanna, rende una dichiarazione pilatesca, frutto di chissà quante mediazioni con i presidenti delle società, al solo scopo di chiamare fuori la federazione da quanto avvenuto. L’unica iniziativa che promuove, nella doppia veste di Presidente di Federazione e Lega, è la lettura di brani del Diario di Anna Frank. Apprezzabile ma, da sola, del tutto insufficiente. Ci vuole ben altro.

Virginia Raggi voto 4.

Un tweet di condanna e nulla più. Un po’ pochino per la Sindaca della Capitale d’Italia. Inadeguata anche in questa circostanza.

Sinisa Mihailovic voto 3.

L’allenatore del Torino (ex giocatore della Lazio) solo pochi giorni fa si lamentò, giustamente, davanti ai cronisti del trattamento riservatogli a Crotone dai supporters della locale squadra di calcio che lo apostrofarono per l’intera durata del match con l’epiteto di “zingaro serbo”. Ieri invece, interpellato dai cronisti sui fatti dell’Olimpico, ha scelto di interpretare il ruolo di Iwazaru, la scimmia giapponese che non parla del male, giustificando la sua dichiarazione con la mancata lettura dei giornali e la non conoscenza della tragedia di Anna Frank. Sarà. Ma l’impressione è che l’amico fraterno di Arkan, il famigerato comandante dei paramilitari serbi protagonisti di stragi e stupri in Bosnia, sia antirazzista solo quando conviene a lui. Il presidente della società granata Urbano Cairo, consigliere della FIGC e della Lega nonché editore del Corriere della sera, farebbe bene a porsi due domande e darsi tre risposte.

Andrea Agnelli Voto 2 .

Il trisnipote del Sen. Gianni Agnelli (quello che sostenne le leggi razziali del 1938 e lo sforzo bellico di Mussolini a fianco di Hitler), Andrea, senza esprimere alcuna riprovazione per quanto avvenuto (buon sangue non mente), ha sostenuto davanti agli azionisti della Juventus, la squadra di famiglia che presiede, di stare dalla parte di Lotito “perché i tifosi non li scegliamo noi” . Già ma è appena il caso di ricordare che Agnelli non avrebbe neppure titolo di parlare perché inibito per 2 anni da una sentenza del Tribunale federale della FIGC per aver favorito il bagarinaggio mediante la vendita di biglietti per l’ accesso allo stadio oltre il limite consentito per persona, non proprio a personcine per bene. Un bel tacer non fu mai scritto.

Claudio Lotito Voto 1.

Solo perché almeno ci ha messo la faccia. Ma nel corso della giornata di ieri iniziando dalla grottesca sceneggiata floreale davanti alla Sinagoga e proseguendo con una tanto torrenziale quanto confusa intervista monologo su Rainews24 (ma un interlocutore un po’ più preparato della giovane giornalista intimidita e in evidente difficoltà no eh direttore Di Bella?) ha infilato una serie di affermazioni che giustificano l’aforisma “ la toppa è peggio del buco”. Personaggio pittoresco ma per nulla credibile, ha fornito giustificazioni risibili sull’avvenuto, prendendosela con scuola, famiglia assenza di valori e chissà che altro, dichiarando che, per merito suo, la tifoseria laziale é ormai monda dalle scorie razziste del passato e descrivendola alla stregua di un’associazione di filantropi. Ma allora perché vive sotto scorta?

Gli ultras dell’Ascoli. Voto 0

Hanno disertato il minuto di riflessione sull’antisemitismo e diffuso un comunicato zeppo di affermazioni puerili che nascondono la voragine di ignoranza e superficialità che è alla base dei loro stravaganti argomenti.

Gli Irriducibili della Lazio Voto 0

Solo perché al di sotto dello zero non si può scendere. Hanno diramato un delirante comunicato che non merita neppure un rigo di commento. Basti dire che da solo smentisce clamorosamente le dichiarazioni rassicuranti di Lotito circa la natura di certa cosiddetta tifoseria.

Emanuele Pecheux