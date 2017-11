Chi scrive è stato video assistente nel film La leggenda del pianista sull'Oceano. Quel set non è stato un'esperienza felice per me e da allora non ho mai più lavorato ...

Avanzano le “piccole patrie”

Pubblicato il 30-10-2017

La drammatica crisi in Catalogna ha evocato lo spettro della guerra civile degli anni ’30 del ‘900 in Spagna, con la tragedia del fascismo falangista di Francisco Franco edificato sulla distruzione della Repubblica democratica, che aveva realizzato proprio a Barcellona una straordinaria esperienza di autogestione mutualistica e socializzazione dal basso, con i libertari del sindacato Cnt e i trotskysti del Poum. Risuonano drammaticamente le parole di Pablo Neruda nella sua autobiografia “Confesso che ho vissuto”, per descrivere quella tragedia: “…La mia casa rimase tra le due fazioni…Dai muri erano entrati colpi di artiglieria…Le finestre erano finite in pezzi…Sul pavimento, fra i miei libri, trovai resti di piombo”. La speranza è che lo scontro tra Madrid e Barcellona non sia questo, ma impressionano in questa vicenda così grave anche a livello geopolitico, i silenzi dell’Unione europea e della sinistra.

La prima che mostra vieppiù la propria funzione esclusiva di istituzione sovranazionale regolatrice in senso rigorista e antisociale dell’area di libero-scambio dell’Unione, con la Germania a fare da gendarme; la seconda immemore della straordinaria lezione teorica degli austromarxisti, tra questi in particolare di Otto Bauer e di Karl Renner, sulla questione nazionale e sul diritto di autodeterminazione dei popoli. Più in generale la crisi catalana non viene analizzata in relazione agli epocali cambiamenti socio-politici connessi alla cosiddetta globalizzazione e alle nuove migrazioni di massa, quindi alla contaminazione identitaria crescente cui oggi sono sottoposti i popoli e le culture, con la ripresa dell’idea di comunità, quale riserva di senso e di appartenenza in una società sempre più spersonalizzante e atomizzata, segnata da una cultura unipolare, modellata sull’american way of life, ma pur sempre alla ricerca della salvaguardia dei valori di libertà e di equità degli individui, anche di coloro che provengono da culture diverse, nel quadro delle regole e delle procedure democratiche. E’ imprescindibile la rilevanza socioculturale della tematica dell’identità, rappresentando anche una sfida a declinarla in termini nuovi rispetto al passato.

Le rivendicazioni nazionali di Galles, Scozia e Irlanda verso l’Inghilterra, di Catalogna, Galizia e Paesi Baschi nei confronti della Spagna, della Corsica rispetto alla Francia e delle Fiandre in Belgio, nel mentre il secessionismo “padano” si è tramutato in rivendicazione autonomistica, ripropongo il tema delle “piccole patrie” quale possibile modello per un nuovo rapporto tra globale e locale. Il dibattito è aperto, poiché unità geopolitiche autocentrate potrebbero costituire la risposta al falso problema della dicotomia tra globalizzazione e localizzazione, che Ralph Dahrendorf sintetizzava come “glocalizzazione”, sino alla rivendicazione di autonomia o indipendenza per le “piccole patrie”, con la rinascita delle lingue perdute, la riscoperta della storia occultata e di simboli e bandiere dimenticati.

Maurizio Ballistreri