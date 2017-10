Coalizione si, ma come?

Pubblicato il 23-10-2017

Ho vissuto “da dentro” tutta la storia della seconda repubblica e ho ancora, davanti agli occhi, le esaltazioni per la costruzione di coalizioni di centrosinistra, che, nella logica bipolare, si apprestavano a sfidare, con qualche prospettiva di vittoria, il cavaliere e i suoi fidi scudieri. Ripensandoci oggi, non so se la nostra fosse più speranza di battere Berlusconi o di governare, se l’aspettativa riguardasse più il fare qualcosa che a noi sembrava di sinistra o precludere il passo dalla destra che consideravamo un male semiassoluto. Il bipolarismo all’italiana ci ha fatto crescere nell’illusione di poter fare una scelta, decidere chi, tra due schieramenti, avrebbe guidato il paese, un’illusione magica, inebriante, ma che poi ci faceva piombare nella disperazione. Ricordo il balletto con Rifondazione nel primo governo Prodi, gli scongiuri per la buona salute dei senatori a vita che tenevano in piedi governi attaccati con lo sputo, i ceri accesi nelle nostre chiese per sperare in un passo indietro di Mastella quando minacciava la caduta del Prodi bis. Con due leggi elettorali diverse (Matterellum prima, Porcellum poi) le coalizioni hanno segnato, da un lato, la definizione di accordi programmatici spesso disattesi, dall’altro la costruzione di ammucchiate talvolta senza senso, fautrici poi di dolorose fratture, sia a sinistra che a destra. Come dimenticare i ministri di centrosinistra che andavano in piazza a protestare contro i provvedimenti appena votati, o il Gianfranco Fini del “che fai, mi cacci?”, o Follini che rischiava di mettere in crisi il governo di Berlusconi, o la Lega di Bossi che ruppe già nel 1994, a pochi mesi dal voto, il patto governante della prima coalizione di centrodestra? Al netto di questo, per determinare una coalizione di centrosinistra in vista delle prossime elezioni, restano alcune variabili. In primis, capire con quale legge elettorale si voterà. Se passerà il Rosatellum, una coalizione verrà costruita solo se si riuscirà a trovare un accordo sulle candidature nei collegi uninominali e nella composizione dei listini. E non sarà facile, dato che le fratture di Mdp, anche sui territori, hanno spesso acuito le tensioni con i dem. C’è poi il non trascurabile problema dei programmi. Se la contesa sarà lo smantellamento delle riforme orgogliosamente sostenute dal Pd, sarà difficilissimo trovare la quadratura del cerchio. Salvo non giungere allo zibaldone stile Unione, un programma elettorale di oltre 200 pagine, com dentro di tutto e di più, e con scarsissime possibilità di essere coerentemente comunicato all’elettorato. In sostanza, per parlare di coalizioni è ancora presto, per l’oggettività delle condizioni attuali, ma pensarci resta un dovere. Il problema resta sempre quello: come garantire un gruppo coeso che, oltre che vincere, possa governare?

Leonardo Raito