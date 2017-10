La Calabria ha dato al movimento dei lavoratori tanti propagandisti e organizzatori, costruttori di una vasta rete di leghe e circoli che, per lungo tempo ...

Forza Nuova ha rinunciato a tenere qualsiasi iniziativa il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma fascista del 1922, dopo il divieto notificato dalla Questura della Capitale per la manifestazione ...

I due commenti contrapposti rispetto ai due referendum in Lombardia e Veneto si possono così riassumere: a) posizione contro: miliardi buttati al vento per esiti inesistenti con vie da percorrere ...

Tutto é chiaro, tranne che per la sinistra o, se preferite, il centro-sinistra. Berlusconi, da gran cerimoniere delle alleanze, ha ormai in tasca la formazione ...

Deiezioni

Pubblicato il 19-10-2017

Dalla lettura dell’ultimo numero di Panorama si apprende che l’azienda di famiglia del deputato M5s Di Battista, noto Dibba, situata nei pressi di Viterbo, guidata dal papà, il camerata Vittorio, “da anni si propone come azienda leader nella componentistica da bagno, con punte di eccellenza nei cassonetti in plastica, con incorporata una pompa in grado di triturare ed espellere automaticamente acque calde, acide e grasse, deiezioni fecali e carta igienica, provenienti sia dal bagno che dalla cucina”.

Osservato che non si comprende come possano provenire dalla cucina di una casa normale deiezioni fecali e carta igienica, sembra auspicabile che chi, come Dibba, ignora la differenza che corre tra Auschwitz e Austerlitz, anziché alla politica, si dedichi ad implementare l’attività di famiglia, magari iniziando dalla comunicazione.

Emanuele Pecheux