Il PD è uscito dal bunker forte di una scelta essenziale: non restare soli! Non restare soli è una necessità vitale per chi si prefigge di essere l’asse portante del sistema ...

Fratelli coltelli

Pubblicato il 10-10-2017

I no.

Nessun interesse per le lotte intestine che dilaniano la sinistra.

Nessun interesse per la resa dei conti tra ex comunisti.

Nessun interesse per lo scontro tra ex.

Nessun interesse per quel massimalismo parolaio che combattiamo dal tempo di Turati.

I si.

Al lavoro per una formazione riformista che abbia lavoro ed Europa nel cuore. Che si presenti alle prossime elezioni raccogliendo il meglio delle culture democratiche, socialiste, civiche, laiche. Che concorra alla vittoria del centro sinistra. Che sbarri il passo a populismi verdi e pentastellati. Che combatta il seme del secessionismo. Che ci renda più giusti e più liberi.

Riccardo Nencini