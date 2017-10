Roma, una targa per ricordare Debenedetti

Pubblicato il 16-10-2017

“Un uomo che aveva i libri al posto delle pareti”, così viene aperta la commemorazione su Giacomo Debenedetti, intellettuale e critico letterario, nel giorno in cui si ricorda il rastrellamento del ghetto di Roma. Debenedetti viene infatti ricordato soprattutto per il suo racconto lucido e tragico di quel giorno in cui a Roma vennero deportate 1.066 persone, quasi tutte appartenenti al ghetto ebraico. 16 ottobre 1943 di debenedetti, fu la prima testimonianza scritta della Shoah in Italia.

Il cosiddetto ‘sabato nero’, quel 16 ottobre era giorno festivo per gli ebrei, scelto appositamente per sorprendere il più possibile i residenti del ghetto della Capitale.

Nell’anno del cinquantesimo della morte del noto saggista Roma decide così non solo di ricordare l’uomo che ha raccontato quella deportazione, ma di onorarlo con una targa in Via del Governo Vecchio, dove Debenedetti ha vissuto ed è morto.

Numerosi gli interventi durante la cerimonia, tra i quali quello del figlio Antonio e del nipote Marco, ma anche quello del Presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, da sempre in prima linea nel sostegno della memoria della shoah. Tra i presenti anche le associazioni dell’Anpi romana e del Lazio e Stefano Fassina, deputato e consigliere di Sinistra per Roma.

In particolare è stato ricordato come a un intellettuale di calibro come Debenedetti sia sempre stata negata la cattedra di docente universitario e come nonostante tutto quest’uomo sia riuscito a portare avanti e a promuovere la critica letteraria, fino a diventarne uno dei ‘padri’. Così come il premio Feltrinelli gli venne attribuito post mortem così oggi Roma e l’Accademia Nazionale dei Lincei riconoscono il ruolo di Debenedetti nel panorama culturale italiano. Un riconoscimento tardivo, ma necessario.