Scrive Andrea Malavolti:

Roma, retromarcia neofascista

Pubblicato il 20-10-2017

Forza Nuova ha rinunciato a tenere qualsiasi iniziativa il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma fascista del 1922, dopo il divieto notificato dalla Questura della Capitale per la manifestazione annunciata. “Nel pomeriggio odierno i promotori si sono presentati in Questura comunicando nuove modalità di svolgimento dell’iniziativa, che sono oggetto di adeguate valutazioni – si legge in una nota della Questura -. Il 28 ottobre, quindi, non si terrà nessun evento”. Forza Nuova, si legge su Pagine Ebraiche, ha però presentato preavviso per un’altra data. Non è chiaro, scrive il Corriere Roma, se Forza Nuova abbia intenzione di scendere lo stesso in piazza il 28.

