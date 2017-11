Caro Direttore, sono Luciano Accomando, regista e scrittore palermitano. Ho deciso di scriverLe per segnalare quanto sta accadendo nelle scuole italiane in merito alla gestione del Programma Operativo Nazionale. Il cosiddetto ...

Ed eccomi qui, davanti ad un foglio bianco a cercare di esprimere che cosa rappresenta il socialismo oggi per un ragazzo under 35. E’ qualcosa di grande come un mare, lo ...

E’ stato tutto filmato. E quel che si vede e si sente é agghiacciante. Non solo nei campi libici i migranti bloccati sono tenuti come ...

Coach Professional. Migliorare nel lavoro

e nel quotidiano

Pubblicato il 16-11-2017

D opo aver ideato e realizzato format di successo quali Golf Forense Professional, Chef Forense e Padel Professional, l’avvocato Nicola Colavita torna a dare forma e vita a un altro progetto innovativo e originale: il Coach Professional dedicato ai liberi professionisti perché «la formazione esiste all’interno delle aziende – spiega all’Avanti! Colavita – ma non è mai rivolta a coloro che svolgono la libera professione».

IL FORMAT – Avviato lunedì scorso presso lo show room Englandstar Jaguar di Roma, il format è stato presentato dallo stesso Colavita e dalla psicologa del lavoro, Lara Miglietta (docente di Psicologia del Lavoro all’Università Europea di Roma, ndr): saranno 5 gli appuntamenti in cui si snoderà il percorso formativo e dinamico che vedrà la partecipazione e l’interazione del pubblico in workshop orientati al miglioramento delle proprie capacità e prestazioni. Il ciclo di incontri sarà orientato all’acquisizione di autostima, motivazione e sicurezza e alla loro declinazione sia nel lavoro che nella vita quotidiana.

IL PRIMO APPUNTAMENTO – “Scoperta dei propri Valori”. Questo il titolo del primo appuntamento con il Coach Professional in cui Lara Miglietta – utilizzando la metodologia del Coaching by Values (creata da Simone Dolan, docente di psicologia del lavoro all’università di Madrid, ndr) – ha invitato il pubblico a interagire nella scelta, identificazione e valorizzazione di quelli che sono i propri valori. Il prossimo appuntamento – tenuto da Andrea Mazzeo e dedicato al “Public Speaking, tecniche ed esercizi per imparare a parlare in pubblico” – è per lunedì 20 novembre e sarà ospitato sempre allo show room Englandstar Jaguar Land Rover di Roma.

Silvia Sequi