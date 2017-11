Spesso le immagini descrivono un evento molto più di mille parole, specie se pronunciate in libertà. La conferenza stampa del 22 novembre di Bobo Craxi in ...

Non solo la Rai ignora i socialisti, contrariamente ai dirigenti di partiti inesistenti, ma ancora presenti in Parlamento come Scelta civica, ma anche a partiti ...

Da “Cartabianca” danno al Psi

Pubblicato il 23-11-2017

Non ti invitano ai talk show e srotolano tappeti rossi a chi non ha un partito. Una manciata di secondi ai Tg ma con moderazione, non sia mai. Cancellate battaglie di civiltà e libertà partorite nelle piazze e in Parlamento, elenco lungo, troppo lungo, non c’è spazio qui.

Bene. Anzi male, molto male, perché poi ti prendono anche in giro con perle di falsità che la TV pubblica non dovrebbe proprio tollerare. Servizio sui partiti. Un giornalista (?) raggiunge l’immobile dove si trova la sede PSI. Il giornalista (?), anziché salire al piano della sede socialista e suonare alla porta d’ingresso, monta un servizio, arbitrario e, quel che è peggio, bugiardo, che lascia intendere come quella sede sia di fatto un antro disabitato. Là dentro c’è il mio ufficio, ci sono uffici dei Parlamentari, c’è la redazione dell’Avanti! – quello vero, non quello di Lavitola – ci sono le stanze di MondOperaio e della Fondazione Socialismo, ci sono persone in carne e ossa che lavorano, c’è una telefonista, un archivio, una libreria storica, una sala riunioni, perfino tre bagni, tutti funzionanti.

La sede è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 19.00. Ne paghiamo l’affitto coi fondi del tesseramento. Domando: perché quel giornalista (?) non ha verificato? Bastava suonare il campanello e salire. E’ sulla sinistra della porta. Sia cialtroneria, dolo o che altro, quel signore ha rovesciato la verità. E ci ha procurato un danno. Intanto fioccano le interrogazioni parlamentari. Ora vediamo che succede. Ma non può finire a tarallucci e vino. Il Psi ha risposto al servizio di #cartabianca con un video che dimostra come si sia distorta la realtà.