Frosinone. Eletta la nuova segreteria provinciale

Pubblicato il 20-11-2017

Si è tenuta giovedì 16 novembre, a Ceccano, la Direzione provinciale PSI, convocata dal segretario di Federazione, Vincenzo Iacovissi, per l’elezione della nuova segreteria. La Direzione ha eletto, su proposta del segretario, il nuovo organismo.

La Direzione ha altresì discusso del quadro politico in vista delle imminenti elezioni regionali, facendo emergere una particolare determinazione a partecipare alla competizione elettorale in una cornice di promozione dell’identità socialista attraverso una presenza ben visibile sulla scheda elettorale, come avvenuto negli ultimi decenni. A tal fine, la nuova segreteria inizierà sin da subito a lavorare per l’organizzazione delle elezioni regionali.

«Desidero ringraziare tutte le compagne e i compagni della segreteria per la disponibilità assicurata – ha commentato il segretario a margine della riunione –, ed esprimere soddisfazione per l’ottima miscela di esperienza e rinnovamento nell’attribuzione delle responsabilità, con una notevole presenza femminile nei ruoli chiave a dimostrazione dell’impegno che il partito continua ad assicurare nella valorizzazione delle pari opportunità».

«Nella prima riunione di segreteria – ha aggiunto Iacovissi – verranno distribuiti gli altri incarichi di lavoro sia interni che esterni all’organismo, così da completare la riorganizzazione del partito intrapresa dal Congresso di luglio ed avviare la fase preparatoria delle elezioni regionali, che vedranno ancora una volta la nostra Federazione in prima linea a tutela delle fasce più deboli e dei bisogni sociali dei cittadini, a cominciare dalla sanità, dal lavoro e dalla salvaguardia ambientale».

«Auguri di buon lavoro ai neo eletti dunque, con la certezza che sapranno rafforzare l’azione socialista in tutto il territorio provinciale», ha concluso il segretario.

La segreteria è così composta:

IACOVISSI VINCENZO segretario, IAFRATE DANILO presidente, CIOTOLI FRANCESCA vice segretario – organizzazione, CALICCHIA MASSIMO enti locali – coordinatore amministratori, TESTA DANIELA portavoce segreteria, BERNARDINI GIANNI, CIOTOLI ANTONIO, DI RUSCIO MIKE relazioni istituzionali, FINI SISTO, FUNARI SEBASTIANO

turismo, MATTOCCIA ANGELO comunicazione, PALLESCHI LAURA istruzione – pari opportunità, POLI ALESSIA, RANALDI GINO area sud, RIGGI DANIELE FGS – politiche giovanili, SCARPINO SCHIETROMA CHIARA, SCHIETROMA FABIO sanità, SINISI MARIO, SPIRIDIGLIOZZI ANTONELLA, TONNICODI FRANCESCO grafica, TUFI MARIO area nord

Partecipano di diritto ai lavori della segreteria provinciale:

SCHIETROMA GIAN FRANCO Direzione nazionale, RANALDI GIANRICO Direzione nazionale, RUGGIERO ANGELO Direzione nazionale, FERRANTE MAURIZIO segreteria regionale, DI FOLCO VALENTINA segreteria regionale, DE DONATIS ROBERTO sindaco, FABRIZI PIERO sindaco, QUADRINI FRANCESCO sindaco.