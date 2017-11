Non solo la Rai ignora i socialisti, contrariamente ai dirigenti di partiti inesistenti, ma ancora presenti in Parlamento come Scelta civica, ma anche a partiti ...

Il Circo Bianco arriva all’Atlantico di Roma con lo spettacolo “Alla Luna”

Pubblicato il 24-11-2017

Una Donna, sognante e innamorata dell’amore, non riesce a trovare la sua ispirazione. Ma nonostante le difficoltà, la ricerca di quell’emozione, prosegue durante tutta la fiaba… Lei vuole amare e sognare qualcosa di più grande.

Il Tutto rappresentato in chiave di Circo Contemporaneo, richiamando la falsa riga de Le Cirque Du Soleil.

Questo mostra il Circo Bianco, nei due appuntamenti dell’Atlantico di Roma, che aprirà il sipario sulla favola acrobatica che ha tolto il fiato e tenuto sospesi gli sguardi di un pubblico sempre partecipe e coinvolto in modo trasversale (dalle famiglie ai più giovani) in tantissime piazze e teatri Italiani.

Artisti, personaggi di fantasia, performance e giochi di fuoco, tutti insieme e sempre sul palco, tra coreografie corali e quadri viventi.

Due Blocchi narrativi condurranno il pubblico all’interno di mondi incantati, facendogli fare un tuffo dentro una fiaba in cui la vasta scelta degli artisti presenti, interagirà con la folla, creando performance ad alto impatto visivo. Di colpo sarete su un lago ad ammirare la Luna, un attimo dopo le fiamme dell’inferno vi inghiottiranno… Questo è il Circo Bianco!

Ricreare ambientazioni magiche e surreali, è ciò che meglio riesce al Circo Bianco, senza mai servirsi di animali. Il corpo è l’unico strumento di cui l’artista necessita e l’utilizzo del corpo come unica macchina attorniata da suggestive coreografie, lascerà a bocca aperta il pubblico destando stupore e apprensione, felicità e malinconia.

Circo Bianco

Circo Bianco gira tutta l’Italia da più di cinque anni. Attivo e itinerante. Giovane e dinamico. Le performance del Circo Bianco, sono un connubio circense tersicorèo. Gli artisti riescono a fondere le atmosfere ed emozioni che le discipline rappresentano, grazie all’integrazione di costumi e coreografie di alto livello che gli artisti esaltano in armonia, il tutto sotto la supervisione creativa di Francesca Ghini. Gli spettacoli del Circo Bianco sono concepiti come un unicum, con una trama centrale da cui si dipanano diverse scene, e non come un semplice susseguirsi di scene atletiche o circensi, che possono anche differire da una replica all’altra dello stesso show, data la presenza di numerosi ospiti che eseguono la loro performance.