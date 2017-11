Chi scrive è stato video assistente nel film La leggenda del pianista sull'Oceano. Quel set non è stato un'esperienza felice per me e da allora non ho mai più lavorato ...

Il 9 novembre, giorno dell'anniversario della caduta del Muro di Berlino, in Italia, neanche a dirlo, l'evento editoriale è costituito dall'uscita in libreria dell'ultimo romanzo ...

Quel che mi ero permesso di anticipare e cioè l’idea di pensare a Gentiloni come candidato premier della coalizione, cioè alla personalità in questo momento ...

Mantova. Il ricordo di Ilario Chiaventi a undici anni dalla sua scomparsa

Pubblicato il 08-11-2017

Giovedì 8 novembre alle 18,30 in apertura del consiglio comunale di Mantova viene ricordato Ilario Chiaventi a undici anni dalla sua scomparsa. Laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Parma, esperto di diritto commerciale, è stato professore di diritto e economia e libero professionista in studi fiscali e tributari.

Amministratore unico dell’azienda Nova Beton S.r.l. (1987-1989) si è poi dedicato in modo appassionato e definitivo alla vita politica ricoprendo la carica di Sindaco di Goito (1989-1991), di Segretario Provinciale di Mantova del partito SDI (1995-2005), di Assessore per la Promozione della città e per la comunicazione (2002-2005) e Vice Sindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Mantova (da maggio 2005 fino a novembre 2006).

Di seguito un estratto dell’orazione funebre scritta e letta da Vladimiro Bertazzoni, ai funerali di Ilario Chiaventi a Goito (MN) il 14 novembre 2006: “Le testimonianze di stima, affetto, ammirazione, sgomento per la sorte crudele che lo ha colpito, testimonianze di ogni schieramento politico e istituzionale, attestano come la figura di Ilario si sia imposta sulla scena del riformismo e della vita politica e amministrativa mantovana Chiaventi è stato un politico di razza, un esempio di passione civile, un tenace assertore del socialismo che vuole stare a sinistra ma non in posizione subalterna, bensì con una sua visibilità e peculiarità che la storia gli deve riconoscere, al di là degli errori che possono aver connotato il lungo percorso di un partito che ha risvegliato le coscienze, proclamato i diritti degli umili ed emarginati, che si è battuto per l’affermazione di nobili principi di libertà e democrazia, di giustizia sociale e di pace fra i popoli. In questi valori Ilario ha fortemente creduto, per questi valori si è battuto: come uomo politico e come amministratore pubblico”.