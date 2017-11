Gentile direttore, scrivo questa lettera, affinché l'”Avanti!”, si faccia portavoce di una protesta che ritengo giusta ed opportuna. I mass media, non so per quale oscuro disegno, oppure se per ignoranza della ...

Quelli che vanno con Di Pietro e D’Alema perché non sono stati candidati, oh yeee.... Quelli che quando vedono Renzi rimpiangono Bersani, oh yeee... Quelli che... ...

Spesso le immagini descrivono un evento molto più di mille parole, specie se pronunciate in libertà. La conferenza stampa del 22 novembre di Bobo Craxi in ...

Non solo la Rai ignora i socialisti, contrariamente ai dirigenti di partiti inesistenti, ma ancora presenti in Parlamento come Scelta civica, ma anche a partiti ...

Non ti invitano ai talk show e srotolano tappeti rossi a chi non ha un partito. Una manciata di secondi ai Tg ma con moderazione, ...

Appello urgente: tesseriamoci

Pubblicato il 27-11-2017

Carissime compagne, carissimi compagni

Mancano pochissimi giorni alla chiusura del Tesseramento 2017. Sono ancora tanti i compagni e le compagne che non hanno rinnovato l’iscrizione al partito. L’iscrizione, oltre al senso di appartenenza, la condivisione dell’ideale socialista che da sempre ci accomuna , è anche un gesto di amore e passione per il nostro partito che ha compiuto il suo 125° anniversario e che ha contribuito nella sua lunga storia, di cui dobbiamo essere orgogliosi, a migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, dei più deboli, dei cittadini, del nostro Paese. Un Partito che oggi rappresenta l’1% degli elettori, che tanti vorrebbero comunque cancellare dal panorama politico, e che viene sistematicamente ignorato dai mezzi di comunicazione ed in particolare dal servizio pubblico. Diamo fastidio!!, forse perché la nostra coerenza politica, evidenzia ed evoca le ragioni dei fallimenti altrui, e di quanti oggi, ha distanza di trent’anni, si ritrovano loro malgrado sulle nostre posizioni .

Questo è uno dei motivi, insieme alla lotta contro le disuguaglianze sociali e la povertà che ci spronano a resistere, ad andare avanti con ostinazione e caparbietà. Nei prossimi mesi ci attendono scadenze e sfide importanti e noi dobbiamo essere attrezzati per affrontarle e vincerle. Nel 2018 ci saranno le elezioni politiche e le elezioni regionali. Due appuntamenti che possono segnare una svolta per noi socialisti. I partiti che hanno governato il paese in questi anni non si sono dimostrati all’altezza delle aspettative e dei bisogni della gente. Hanno smantellato le nostre riforme sociali. C’è bisogno di noi della nostra esperienza della nostra capacità di governo, delle nostre intuizioni della nostra intelligenza politica .

Non facciamo morire il partito, non facciamo venir meno la speranza di tanti che vogliono una società e una vita diversa, migliore. Sosteniamo il PSI. Sosteniamolo col nostro impegno, con la militanza, sosteniamolo anche economicamente con la nostra iscrizione, convinciamo i famigliari, gli amici. E’ l’unico sistema di finanziamento che ci consente, con grandi sacrifici, di mantenere aperta la Federazione, le sezioni, di svolgere attività politica sul territorio.

Il costo della tessera è all’incirca, pari a quello di due caffè al mese, un sacrificio utile per una grande causa che mai tramonterà. Il socialismo!! Rinnovate e iscrivetevi immediatamente. Mettetevi in contatto con la federazione, siamo in grado di consegnarvi la tessera in giornata. Facciamolo subito. Grazie!

Segretario Psi Milano