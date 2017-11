Spett.le redazione, credo sia utile, per gli effetti economici e sociali che l'attività dell'Istituto previdenziale ha determinato per le condizioni di vita dei cittadini e per il sistema economico e produttivo, ...

Caro Direttore, sono Luciano Accomando, regista e scrittore palermitano. Ho deciso di scriverLe per segnalare quanto sta accadendo nelle scuole italiane in merito alla gestione del Programma Operativo Nazionale. Il cosiddetto ...

Non andremo ai mondiali russi. Non é la notizia peggiore, ma é pur sempre una sventura (senza usare una perifrasi) italiana. Non é un grande ...

Mobilità: Pastorelli (Psi), legge bici è cambio prospettiva

Pubblicato il 14-11-2017

“La mobilità in bicicletta diverrà presto componente essenziale di qualsiasi piano urbanistico. La legge votata oggi dalla Camera, dunque, rappresenta un vero e proprio cambio di prospettiva in grado di metterci al passo dei grandi paesi europei”. Lo afferma Oreste Pastorelli, deputato del Psi e componente della commissione Ambiente della Camera, nel corso delle dichiarazioni di voto a Montecitorio sulla pdl inerente allo sviluppo della mobilità in bicicletta. “A questa sfida – prosegue – si lega quella più generale di una maggiore ecosostenibilità delle città, che non può che passare attraverso la promozione di sistemi di locomozione alternativi, come appunto la bici. Il provvedimento, quindi, potrà imprimere una spinta decisiva verso nuovi modelli urbanistici e culturali. Quello della sostenibilità ambientale è un obiettivo ambizioso, che da tempo noi socialisti portiamo avanti in Parlamento, tramite la presentazione di svariati atti che vanno proprio nella direzione della mobilità alternativa e dell’abbassamento delle emissioni di Co2”.