Nel Lazio corsi d’italiano gratuiti e riconosciuti

Pubblicato il 07-11-2017

L’Associazione Interculturale GRIOT (A.I.G.), in collaborazione con il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA)4, organizza un incontro di sensibilizzazione, a Roma domenica 12 alle 16,30 in via San Martino della Battaglia, 9 “Il sussurro della conoscenza,” per informare i cittadini migranti sulle opportunità per l’apprendimento della lingua italiana.

I corsi offerti sono gratuiti e riconosciuti e danno il diritto di richiedere la carta di soggiorno di lungo periodo. A chi ha più di 16 anni e non conosce bene l’italiano ci sono corsi gratuiti di lingua italiana offerti dai Centri Provinciali per l’Educazione degli Adulti (CPIA) di Roma.

CONTATTI

CPIA 1

Municipi II, III, IV e V

Prof.ssa NADIA GATTO

rmmm67000c@istruzione.it 06.43598619

CPIA 2

Municipi V e IV

Prof. PIERLUIGI DE FELICE

rmmm671008@istruzione.it 06.23235159

CPIA 3

Municipi I, XI, XIII, XIV e XV

Prof.ssa PAMELA DI LODOVICO

rmmm672004@istruzione.it 06.121125421

CPIA 4

Municipi I, VII e VIII

Prof.ssa ELISABETTA VETERONE

rmmm67300x@istruzione.it 06.4453994