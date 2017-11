Chi scrive è stato video assistente nel film La leggenda del pianista sull'Oceano. Quel set non è stato un'esperienza felice per me e da allora non ho mai più lavorato ...

Nord Corea: Trump a Kim “non metterci alla prova”

Pubblicato il 08-11-2017

“Non ci sottovalutare, non metterci alla prova”. Un duro monito lanciato direttamente al dittatore nordcoreano, Kim Jong-un, quello di Donald Trump, dal podio del parlamento di Seul. Sarebbe un “errore di calcolo fatale” quello del regime di Pyongyang se continuasse con le sue provocazioni perché ‘the Donald’, è stato il messaggio, non è Barack Obama. “Questa è un’amministrazione molto diversa rispetto a quella che gli Stati Uniti hanno avuto in passato – ha tenuto a sottolineare Trump, avvertendo Kim che, se non rinuncerà al suo programma nucleare, sarà annientato.

“Le armi che stai acquistando non ti stanno rendendo più sicuro ma stanno esponendo il tuo regime ad un grave rischio”, ha affermato il presidente americano. “Ogni passo che fai in questo buio sentiero aumenta il pericolo che hai davanti – ha insistito – la Corea del Nord non è il paradiso che tuo nonno ha immaginato ma un inferno che nessuna persona merita”.

Trump ha dunque reclamato “una completa e verificabile denuclearizzazione della penisola coreana” e invitato tutte le nazioni responsabili ad unire le forze nell’isolare Pyongyang, Cina e Russia comprese. Trump vedrà il presidente cinese Xi Jinping oggi a Pechino e il presidente russo Vladimir Putin ai vertici Apec e Asean in Vietnam e nelle Filippine. “Il mondo non può tollerare la minaccia di un regime canaglia”, ha sottolineato Trump, prima di marcare il contrasto tra le due Coree, indicando come la prosperità economica di Seul sia la prova del fallimento di Pyongyang. “Quando la guerra di Corea è iniziata nel 1950 le due Coree avevano un Pil pro capite pressoché identico ma entro gli anni Novanta la ricchezza del Sud ha superato quella del Nord di 10 volte e oggi l’economia della Corea del Sud è oltre 40 volte più grande.”, ha asserito il presidente Usa.

Trump ha dunque elencato le atrocità del regime e proposto “un sentiero verso un futuro molto migliore”. Il miliardario ha anche voluto ricordare che è passato un anno dalla sua elezione ed è riuscito perfino a pubblicizzare il suo resort di golf del New Jersey, sottolineando come gli Women’s Us Open siano stati vinti da una grande atleta coreana nel suo club di Bedminster. L’intervento, durato 35 minuti, si è chiuso tra gli applausi una standing ovation.