Pubblicato il 24-11-2017

“Dopo le parole pronunciate anche dal Papa in materia di accanimento terapeutico e quel no convinto espresso in quanto ‘è moralmente lecito rinunciare all’applicazione di mezzi terapeutici o sospenderli quando il loro impiego non corrisponde a quel criterio etico e umanistico definito prop orzionalità delle cure’, si aprono nuovi orizzonti sul tema del fine vita, che riportano alla ribalta quel progetto normativo presentato dal sottoscritto insieme al consigliere Solinas che chiede, sul piano della legislazione regionale, di intervenire in merito e favorire chi, trovandosi in situazioni di incoscienza, abbia preventivamente manifestato la volontà di porre fine, al verificarsi di tale condizione, alla propria esistenza”: lo ha detto in Terza commissione il consigliere regionale Silvano Rometti (Psi) tornando a chiedere l’istituzione del Registro regionale delle Dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), previsto nella proposta di legge a firma Rometti-Solinas.