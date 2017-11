Spesso le immagini descrivono un evento molto più di mille parole, specie se pronunciate in libertà. La conferenza stampa del 22 novembre di Bobo Craxi in ...

Non solo la Rai ignora i socialisti, contrariamente ai dirigenti di partiti inesistenti, ma ancora presenti in Parlamento come Scelta civica, ma anche a partiti ...

Non ti invitano ai talk show e srotolano tappeti rossi a chi non ha un partito. Una manciata di secondi ai Tg ma con moderazione, ...

Quelli che …

Pubblicato il 25-11-2017

Quelli che vanno con Di Pietro e D’Alema perché non sono stati candidati, oh yeee….

Quelli che quando vedono Renzi rimpiangono Bersani, oh yeee…

Quelli che… é tutta colpa di Nencini, oh yeee.

Quelli che aspettano Pisapia, oh yeeeeeee….

Quelli che quando passa la Camusso devono inchinarsi e dire viva l’articolo 18, oh yeee.

Quelli che… ci manca solo la Falcone e Montanari e poi abbiamo preso il palazzo d’Inverno, oh yeee.

Quelli che sperano che il Psi non presenti nessuna lista per dire che l’avevano detto prima loro, oh yee.

Quelli che dicono che Renzi é di deeestraaaa, oh yeeeeeeee….

Quelli che volevano la lista socialista, poi la lista, poi sono andati in lista (con altri), oh yee…

Quelli che erano in movimento e poi si sono rotti perché andavano troppo veloci, altrove, oh yee.

Quelli che Di Pietro é cambiato, che D’Alema é cambiato, che anche Vendola e forse Fratoianni sono cambiati…, oh yee.

Quelli lì che ce l’hanno con noi…. e io lo so il perché, oh yeeee…