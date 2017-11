Nacque a Pieve Porto Morone, in quel di Pavia, il 21 gennaio del 1880. Il padre calzolaio e la madre maestra elementare si preoccuparono del ...

Roma, Psi a congresso. Più forza alla nostra presenza

Pubblicato il 21-11-2017

Il congresso della federazione romana ha una sua evidente particolarità. È il congresso della capitale d’Italia e della città metropolita di Roma, la più estesa d’Italia e forse quella in cui più si avvertono le tensioni tra una sua proiezione europea e internazionale e il continuo richiamo ad una realtà che la rende prossima alla stagnazione civica, al ripiegamento su se stessa, un disincantato e impotente abbandono alla retorica della grande bellezza.

E’ la realtà dove il centro-sinistra al governo ha dovuto fare i conti con un intreccio perverso tra politica e malaffare, un insieme di forze trasversali che ne ha intaccato profondamente la credibilità e la fiducia da parte dei cittadini, scontando anche una sovra rappresentazione mediatica che con la formula di “mafia capitale” è riuscita ad offuscare anche il buon lavoro di fondo prodotto negli anni dal c.d. modello Roma, tuttavia esaltandone i limiti progettuali, strategici e di visione del futuro. La conquista del Campidoglio da parte del movimento 5 Stelle non ha ancora fatto maturare una riflessione adeguata, e molto c’è da fare per ridare alla sinistra nel suo insieme credibilità e capacità di rappresentanza sociale, prima ancora che politica, come del resto dimostra anche il recente voto nel municipio di Ostia.

Tra crisi dei rifiuti, mobilità al collasso e crescenti tensioni sociali, generate anche dall’incapace gestione del fenomeno immigrazione, proveremo a dire la nostra e ad avanzare qualche proposta che riteniamo importante e degna di attenzione. Ma porremo al centro del dibattito anche il necessario rinvigorimento della presenza socialista nella città, partendo dall’esperienza di “Una rosa per Roma”, dai suoi limiti e dai suoi pregi, per guardare con la giusta dose di consapevolezza agli importanti appuntamenti che ci attendono nel prossimo futuro: le elezioni regionali e le elezioni politiche generali.

Loreto Del Cimmuto

Segretario federazione romana del PSI