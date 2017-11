Gentile direttore, scrivo questa lettera, affinché l'”Avanti!”, si faccia portavoce di una protesta che ritengo giusta ed opportuna. I mass media, non so per quale oscuro disegno, oppure se per ignoranza della ...

Radicali: finalmente ok a referendum su Atac

Pubblicato il 27-11-2017

Questa mattina è finalmente arrivata la conferma ufficiale dagli uffici comunali: il referendum “Mobilitiamo Roma”, per la messa a gara del servizio di trasporto pubblico nella capitale, si terrà la prossima primavera. Ne danno notizia i Radicali. “Sarà un’occasione storica per tutti i romani, che potranno pronunciarsi in prima persona su uno dei temi che tocca in modo più diretto la loro vita: quello della loro libertà di movimento nella città, che attualmente viene loro negata da una situazione disastrosa che è sotto gli occhi di tutti “.Così in una nota congiunta Riccardo Magi e di Alessandro Capriccioli, rispettivamente segretario di Radicali Italiani e di Radicali Roma.

“La strada indicata non soltanto dal nostro referendum e dai più di 30mila cittadini che l’hanno sottoscritto, ma dalle indicazioni nazionali ed europee e negli ultimi giorni anche dall’antitrust, è quella delle gare – sottolineano i Radicali – e quindi dell’apertura alla concorrenza: contro la quale hanno operato, per decenni e in modo trasversale, i meccanismi clientelari che hanno portato la capitale in un baratro senza fondo”. Ora si apre una nuova fase: come lo statuto prevede, la Sindaca Raggi avrà tempo fino al 31 gennaio per fissare la data della consultazione cittadina, e nel frattempo la Commissione per i Referendum dovrà stilare il regolamento per la disciplina degli spazi di informazione nella campagna elettorale referendaria.

“E’ arrivato il momento di superare le posizioni ideologiche che contraddistinguono anche questa amministrazione, e di fare il massimo affinché la volontà dei cittadini possa esprimersi in modo libero e consapevole – concludono -, al di là dei posizionamenti e con l’obiettivo di valorizzare al massimo la partecipazione popolare e il perseguimento del vero “bene comune”: l’efficienza del servizio offerto ai cittadini, e non la difesa a oltranza di interessi particolari e corporativi”.

Luigi Grassi