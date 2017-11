Ed eccomi qui, davanti ad un foglio bianco a cercare di esprimere che cosa rappresenta il socialismo oggi per un ragazzo under 35. E’ qualcosa di grande come un mare, lo ...

RomaVideoClip 2017 – Il cinema incontra la musica. XV edizione

Pubblicato il 16-11-2017

Grande serata di musica e cinema alla premiazione della quindicesima edizione di Romavideoclip il cinema incontra la musica che si è svolta a Cinecittà Studios -Sala Fellini con la conduzione di Claudio Guerrini.

Ideata e diretta da Francesca Piggianelli in collaborazione con Luce Cinecittà, il supporto di Roma Lazio Film Commission, il patrocinio della Regione Lazio e Direzione Ministero cinema, Roma Videoclip è la più importante kermesse nazionale dedicata al magico connubio fra musica e cinema. “Un sogno che si realizza ogni anno grazie alla passione per il cinema e la musica, con una attenzione per i videoclip indipendenti

In una sala gremita, sono stati consegnati premi e riconoscimenti:

Carlo Verdone premio “regista dell’anno e miglior videoclip” per “Se mi ami davvero” di Mina e Celentano, riconoscimento anche la co-sceneggiatrice Paola Mammini, premiati dal Direttore di Cinecittà News Giancarlo Di Gregorio.

Claudia Gerini premio “artista dell’anno” un connubio tra cinema e musica” da sempre a lei caro e per la sua interpretazione del brano “La canzone della serva” tratto dal film “Ammore e malavita” dei Manetti Bros.

Michele Zarrillo “Premio alla carriera “ per i suoi successi, le canzoni ed i videoclip intensi, ultimo “Mani nelle mani” di Riccardo Canini.

Ermal Meta “Premio International” ed ad il videoclip ”Vietato morire” il “Premio rivelazione regista e Produzione” regista Matteo Bruno (Canesecco) Produzione Slim Dogs

Luna Federica Vincenti “Artista rivelazione dell’anno” per il videoclip “Sorry” regia di Daniele Barbiero

Mirkoeilcane “artista rivelazione dell’anno” per il videoclip “Per fortuna” regia di Daniele Falleri.

“Miglior videoclip tratti da film” opere prime:

Lara Martelli per “We can’t fall” e ad regista Simone Godano per il videoclip tratto dal film Moglie e marito.

Michela Andreozzi regista per il videoclip”Ho cambiati i piani”di Arisa tratto dal film Nove lune e mezza

Silvia Salemi “Special award cinema e musica” per il videoclip “Potrebbe essere” regia di Gaetano Morbioli

Fabrizio Cestari “Special award cinema e musica”regista del videoclip “Autunno” di Noemi, premiato anche l’attore Massimiliano Varrese per la sua partecipazione nel videoclip

Cosimo Damiano D’amato “Miglior videoclip d’animazione” al regista per “Dalla pace del mondo lontano” di Sergio Cammariere

Nico Maraja “Special award anteprima” cinema musica sport ,premiato dal campione del mondo Emiliano Marsili per la clip tratta dal cortometraggio “Nico e le cicloavventure” di Valerio Perini

Carlo Fenizi e Cosetta Turco regista ed attrice “Special award omaggio Giuni Russo” videoclip “Non voglio andar via”con la partecipazione di Maria Grazia Cucinotta

Grande successo anche in questa Edizione del cinema incontra la musica e per la Festa del videoclip ad Apollo 11 un no-stop di proiezioni di videoclip provenienti da tutta Italia e con la presenza di registi, artisti, band, produttori ed addetti ai lavori, con premi a videoclip speciali, selezionati dall’organizzazione.

Premio Panalight pubblico al videoclip “Capigliatura” di Leonardo Angeluzzi regia di Marco Mari e “Premio Direzione Roma videoclip” a “Transoceanica” della band “La scelta” regia di Marco Montanari