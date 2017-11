Non solo la Rai ignora i socialisti, contrariamente ai dirigenti di partiti inesistenti, ma ancora presenti in Parlamento come Scelta civica, ma anche a partiti ...

San Prospero. Il bosco “Opera Pia Avv. Fregni” intitolato a Mario Sgarbi, sindaco socialista

Pubblicato il 24-11-2017

Sabato 25 Novembre alle ore 15.30 a San Prospero il Bosco dell’“Opera Pia Avv. Fregni” verrà intitolato a Mario Sgarbi, Sindaco del Comune di San Prospero dal 1975 al 1985 e Presidente dell’Opera Pia dal 1990 al 1995.

All’iniziativa organizzata dal Comune di San Prospero prenderà parte una delegazione dei socialisti modenesi in onore di un socialista che, con grande umiltà ma anche grande tenacia, sapeva stare in mezzo alla gente e si adoperava con grande passione per le proprie idee e per il bene comune.

Una passione e un tratto umano che andava anche oltre l’appartenenza ad un Partito o ad un ruolo istituzionale.

Da Sindaco e da esponente politico locale Sgarbi diede un importante ed indimenticabile contributo politico che vide la creazione di importanti aree verdi nel territorio comunale, l’avvio di importanti infrastrutture come l’impianto di sollevamento delle acque di irrigazione provenienti da Bastiglia verso San Prospero,l’area industriale “La Valletta”, gli interventi sugli immobili dell’Opera Pia di San Lorenzo, l’avvio del polo scolastico, l’asilo nido, la realizzazione di Piazza Avis. Solo per citare alcuni degli interventi a cui egli diede da amministratore pubblico il suo contributo.

Un impegno politico assiduo e continuo che viene oggi premiato con una intitolazione che rappresenta un sincero tributo della comunità di San Prospero ad un amministratore e cittadino esemplare.

I socialisti modenesi sono grati al Sindaco di San Prospero Sauro Borghi e alla sua comunità per aver voluto dare questo importante riconoscimento ad un esponente socialista che ha fatto degli ideali del socialismo una ragione di vita.

Segreteria Provinciale PSI