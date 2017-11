Quelli che vanno con Di Pietro e D’Alema perché non sono stati candidati, oh yeee.... Quelli che quando vedono Renzi rimpiangono Bersani, oh yeee... Quelli che... ...

Scrive Adalberto Andreani:

La storia dimenticata

Pubblicato il 27-11-2017

Gentile direttore,

scrivo questa lettera, affinché l’”Avanti!”, si faccia portavoce di una protesta che ritengo giusta ed opportuna.

I mass media, non so per quale oscuro disegno, oppure se per ignoranza della “historia magistra vitae”, stanno poco parlando di due eventi molto connessi tra di loro e cioè : la prima Guerra Mondiale del 1915-18, e la rivoluzione sovietica del 1917. Sono 100 anni esatti per ricordare questi 2 eventi, ma pochi ne stanno comprendendo effettivamente la grande importanza, anche perché 100 anni nella storia dell’umanità, oggettivamente non sono nulla.

Eppure dalle ceneri della prima ecatombe mondiale, è nato non solo il comunismo, ma in Italia e Germania il nazifascismo. I socialisti che hanno subito tali evidenti drammatici, debbono dibatterne, perché la storia drammatica non si ripeta, a distanza di un periodo cronologicamente così vicino, ed informarne i giovani.

Adalberto Andreani

Rieti