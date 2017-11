Proprio l’altra sera, in una remota sezione socialista, ci si rammaricava del fatto di non esistere più per la stampa (notate: s minuscola) e per i media. Qualcuno rimembrava i ...

Scrive Piero Vargiu:

Presentazione Bilancio Sociale INPS Sardegna

Pubblicato il 14-11-2017

Spett.le redazione,

credo sia utile, per gli effetti economici e sociali che l’attività dell’Istituto previdenziale ha determinato per le condizioni di vita dei cittadini e per il sistema economico e produttivo, dare evidenza della presentazione del Bilancio Sociale INPS Sardegna in programma per il giorno venerdì 17 novembre p.v.,alla presenza delle massime Autorità Politiche, Istituzionali, delle Parti Sociali e del Mondo economico Isolano.

Il rendiconto fornisce una fotografia molto chiara della realtà Isolana che soffre ancora gli effetti della crisi tanto da far registrare un’elevata percentuale di disoccupati del 17,8% su una popolazione attiva (da 15 a 65 anni) di 1.086.749.

L’INPS nell’anno 2016 ha erogato, su una popolazione di 1.658.138 abitanti, residenti nei 377 comuni, 4.344.400 .000 MLD di € per n° 478.364 pensioni. Sempre nello stesso anno 100.587 persone hanno fruito degli Ammortizzatori Sociali.

Gli occupati, rispetto all’anno precedente, hanno subito una riduzione, si è passati da 565.049 occupati (416.674 dipendenti e 148.375 indipendenti del 2015) a 562.098 occupati dipendenti e 145.734 indipendenti nel 2016). Ciò nonostante si sia registrato un aumento del numero delle aziende attive operanti nelle quattro province, soprattutto nel settore industriale (+117) artigianale (+208) e del terziario (797) con un saldo attivo di 1.133 aziende.

Le province più virtuose rispetto all’incremento sono state: Sassari con 659 e Nuoro con 320, Cagliari con 92 e Oristano con 62.

Complessivamente l’Istituto ha erogato in Sardegna nell’anno 2016, 4.816.356.032 €. Una cifra rilevantissima, se consideriamo che il bilancio della Regione Autonoma della Sardegna è di 7,7 MLD di €.

Un altro dato preoccupante e da non sottovalutare per la prospettiva è dato dalla percentuale della popolazione con età anagrafica pari o superiore ai 65 anni (22%) doppia rispetto ai residenti con età da 0 a 14 anni.

La presentazione del Rapporto Annuale si terrà nell’Auditoriun della Banca Intesa di Viale Bonaria, 32 a Cagliari con inizio alle ore 9,00 del giorno 17 novembre 2017.

Piero Vargiu

Presidente Comitato Regionale INPS Sardegna