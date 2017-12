Nel fare gli Auguri di Buone Feste, laiche o no poco importa, in avvio di campagna elettorale vorrei esprimere il perché del mio sostegno al Governo Renzi e poi Gentiloni. La ...

“Insieme”, urgente confronto con Renzi

Pubblicato il 28-12-2017

In una lettera aperta a Matteo Renzi, i promotori della lista Insieme, Angelo Bonelli, Riccardo Nencini e Giulio Santagata, chiedono “nelle prossime ore” un “urgente confronto” con il leader del Pd. “Caro Matteo, – si legge nella lettera – Insieme, la lista di ispirazione ulivista che aggrega forze e culture politiche che hanno partecipato alle stagioni vincenti del centrosinistra, è nata con l’ambizione di dare un contributo alla costruzione di un nuovo centrosinistra aperto e plurale, capace di dare risposte concrete al disagio che vivono i nostri cittadini sui temi del lavoro, dell’ambiente e dei diritti e di guidare il paese in una nuova fase di progresso economico e sociale. Un centrosinistra europeo unica vera alternativa alle destre e alle forze demagogiche. Dobbiamo constatare ed esprimiamo preoccupazione per l’assenza di un confronto politico e programmatico tra le forze della coalizione ed in particolare per la difficoltà del Partito Democratico ad esercitare il ruolo di promotore e di collante.

Le difficoltà del Pd a raccogliere e portare a sintesi i contributi anche critici di forze come la nostra, specie a fronte di una evidente fase di difficoltà nel rapporto con i nostri elettori, rendono urgente un confronto. Per queste ragioni ti chiediamo un incontro già nelle prossime ore”.