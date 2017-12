Non difendo la Boschi per ragioni politiche. Anzi. A mio giudizio la giovane ministra, e oggi sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, di errori ne ha ...

Avanti Popolo, c’è una vita online

Il Venerdì

Marco Bracconi

Pubblicato il 20-12-2017

E alcuni audaci in tasca il cellulare: la traduzione 2017 dell’eskimo gucciniano, quello dal quale spuntava identitaria l’Unità, è scritta in caratteri digitali e si scarica in Pdf nel tardo pomeriggio. Nella morìa generalizzata della stampa di partito anche il Pd ha gettato la spugna (e la testata) sostituendo il giornale fondato da Antonio Gramsci con Democratica, redazione al secondo piano del Nazareno, dieci giornalisti diretti da Andrea Romano e l’ambizione di diventare una specie di hub dove far confluire la comunicazione dem nella prossima campagna elettorale.

