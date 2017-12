Celso Vassalini:

La legislatura dei diritti

Pubblicato il 15-12-2017

Egregio Direttore,

Questa legislatura si conferma la legislatura dei diritti. Oggi l’Italia è più civile e più libera. “32 anni sono passati da quando Loris Fortuna depositò la prima proposta di legge sul biotestamento. Oggi, finalmente, il Senato approva in via definitiva il testo. Questa legislatura si conferma la legislatura dei diritti. Dopo le Unioni Civili, il biotestamento rappresenta un passo avanti per rendere l’Italia un Paese più civile. Resta la macchia dello Ius Soli, ma non mi arrendo e spero che sia il primo testo che verrà approvato nella XVIII legislatura. Penso a Loris Fortuna e Alma Cappiello che per quei diritti hanno lottato. Perchè i diritti civili in Italia hanno un’impronta socialista. Un’impronta di cui, evidentemente, c’è ancora tanto bisogno”… Posso dire che avrei preferito un’accelerazione sullo ius soli? Purtroppo M5s, a differenza di quanto detto in campagna elettorale, non sostiene la legge sullo ius soli, ad oggi non c’è una maggioranza in Senato. Noi continuiamo a lavorare per ottenere i voti necessari.

Celso Vassalini