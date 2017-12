Di Maio inciampa sull’Euro e fa retromarcia

Pubblicato il 18-12-2017

A Di Maio piace spararle grosse, anche per vedere l’effetto che fa. Come diceva la canzone. Ma a volte esagera e si trova costretto a correggere e, con qualche carpiato, cercare di non smentire troppo se stesso. Questa volta l’occasione è l’Euro. Di Maio ingolosito dalla voglia di accarezzare la pancia a chi vede nell’Euro la causa di tutti i mali e dall’intento di sottrarre qualche elettore alla Lega, se ne esce con una frase alla Salvini: “Se dovessimo arrivare al referendum sull’uscita dall’Euro, che per me è l’extrema ratio, se ci dovessimo arrivare è chiaro che sarei per l’uscita perché vorrebbe dire che l’Europa non ci avrebbe ascoltato su nulla, ma prima proverei a ottenere risultati andando in Europa”. Tutto soddisfatto per l’uscita buttata nel mucchio Di Maio contava già i voti in più che questa improbabile sparata gli avrebbe fatto conquistare.

Sostenere l’adesione a un ipotetico referendum per “la fuoriuscita dall’Euro è pura follia” afferma il segretario del Psi Riccardo Nencini. “Vi spiego cosa significa: pensionati che con la lira in tasca arriverebbero a metà mese. Debito pubblico insostenibile. Investitori stranieri in fuga. La speranza di Di Maio è un’Italia in bancarotta”. Il segretario del Pd, Matteo Renzi, su Twitter ironizza: “Stavolta Di Maio ha fatto chiarezza, bisogna ammetterlo: lui voterebbe per l’uscita dall’Euro. Io dico invece che sarebbe una follia per l’economia italiana”. E il deputato dem Emanuele Fiano aggiunge: “Oggi, giorno pari, Luigi di Maio vuole uscire dall’Euro, naturalmente con referendum. Domani giorno dispari chissà. È ancora scosso dalla botta presa sulle pensioni d’oro. A proposito, il referendum non si può fare”. Insomma per Fiano si tratta un’altra giravolta: “Di Maio indietro tutta. La sua vita oramai è tutta una precisazione”. E ancora: “Il valore delle sue parole è pari a zero, le sue promesse non hanno valore che per qualche ora. I 5 Stelle dicono tutto e il contrario di tutto. È un problema serio e capiamo ancora meglio perché i 5 Stelle si oppongano ad una legge sulle fake news”.

Alla fine della giornata Di Maio ritratta: “L’obbiettivo di governo del MoVimento 5 Stelle non è assolutamente l’uscita dall’euro, ma rendere la permanenza del nostro Paese nella moneta unica una posizione conveniente per l’Italia. La nostra posizione è una scelta pragmatica, non ideologica”.