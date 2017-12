Nel fare gli Auguri di Buone Feste, laiche o no poco importa, in avvio di campagna elettorale vorrei esprimere il perché del mio sostegno al Governo Renzi e poi Gentiloni. La ...

Gli auguri all’Avanti! dei socialisti del Veneto

Pubblicato il 27-12-2017

I socialisti del Veneto augurano buon Natale e sereno 2018. Un augurio sincero a chi lavora in maniera instancabile per informare i cittadini, nel rispetto della verità, ispirando il proprio impegno personale alla nostra Costituzione. Un impegno per i diritti della persona, per la dignità del lavoro e per la libertà, che ci rende simili, proprio in quanto appartenenti a quella comunità che nella Costituzione si riconosce. Sempre avanti!