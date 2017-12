Quelli che vanno con Di Pietro e D’Alema perché non sono stati candidati, oh yeee.... Quelli che quando vedono Renzi rimpiangono Bersani, oh yeee... Quelli che... ...

Ilva. Iorio, serve responsabilità. Tutti hanno a cuore destino famiglie, anche il Governo

Pubblicato il 04-12-2017

“In un momento così delicato e decisivo per l’Ilva e per il futuro dei lavoratori, serve maggiore responsabilità da parte di tutti”. Così Luigi Iorio, responsabile del dipartimento lavoro e membro della segreteria nazionale del PSI, a margine dell’inaugurazione della nuova sede della federazione provinciale di Foggia, presenziata dal vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Riccardo Nencini. “Ciascuno ha a cuore il destino di centinaia di famiglie e sopratutto la tutela della salute dei cittadini di Taranto, in primis il Governo. È irresponsabile dire che l’esecutivo sia sordo alle richieste dei pugliesi”- ha proseguito. “Ne ho parlato oggi con il vice ministro Nencini”- ha sottolineato Iorio. “Il ministro Calenda è stato chiaro: si alla riapertura del tavolo sull’Ilva, no al ricorso ad ogni costo da parte della Regione Puglia e del Comune di Taranto- ha proseguito Iorio. “È al tavolo del negoziato che si devono presentare le istanze perché siano discusse, come rimarcato anche dalle sigle sindacali. Se si sceglie la strada dei Tribunali non si può al contempo pretendere il dialogo. Ma anzi, lo si ostacola e si creano lungaggini”- ha rimarcato Luigi Iorio. “Si paventa ora possibilità che si investa nelle aziende italiane”- ha proseguito. “Non ci si può far sfuggire questa opportunità per la Puglia e per il Paese”- ha concluso.