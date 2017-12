Nel fare gli Auguri di Buone Feste, laiche o no poco importa, in avvio di campagna elettorale vorrei esprimere il perché del mio sostegno al Governo Renzi e poi Gentiloni. La ...

Insieme: 30 dicembre, gazebo con Nencini, Santagata e Bonelli

Pubblicato il 28-12-2017

Sabato 30 dicembre la lista “Insieme” organizzerà nelle città italiane iniziative nei centri cittadini per fare gli Auguri all’Italia. Saranno allestiti gazebo dalle 10 alle 13 dove si distribuiranno pacchi di lenticchie a sostegno delle imprese che si trovano nelle zone colpite dal sisma. Presenti ai gazebo i promotori della lista “Insieme”: Giulio Santagata a Bologna (Piazza Maggiore ANGOLO via IV novembre), Angelo Bonelli a Roma (Largo Goldoni) e Riccardo Nencini a Firenze (piazza Gino Bartali). Gazebo allestiti in molte citta’ italiane, tra cui Milano, Napoli, Torino, Reggio Calabria, Ancona, Palermo, Salerno, Perugia, Potenza, Cosenza, Foggia, Venezia e Rieti. In tutti i gazebo si terrà un punto stampa alle ore 11.30.