Leonardo Scimmi

Insieme, un ottimo punto

di partenza

Pubblicato il 18-12-2017

La presentazione della lista Insieme Psi Verdi e Civici è un ottimo punto di partenza. L’alleanza con il PD ci consente di fare una campagna visibile e con il nostro simbolo. Abbiamo posto le basi per il nostro futuro, lavorato sodo e mantenuta l’alleanza col PD in autonomia. Ottimo!

Ora occorre pensare al futuro e fare spazio a nuove leve di socialisti con esperienze professionali e politiche e rinnovare il glorioso Partito socialista italiano. Occorre immettere nella governance nuove competenze nuove skills nuove esperienze. Nuovi linguaggi capaci di intercettare le nuove generazioni, attrarre voti freschi ed intelligenze capaci di guidare le federazioni ed il partito sui territori ed a livello nazionale.

Bisogna pensare a trovare nuovi voti. Il PSI ha una forte ed orgogliosa tradizione che garantisce un elettorato identitario. Per crescere occorre ora rivolgerci al mercato elettorale con nuove proposte idee diverse visibili che portino da noi nuove intelligenze.

Occorrono candidature fresche per crescere. La società è cambiata ed il grillismo è dietrol’angolo. Di Maio ha poco piu’ di 30 anni. Renzi 42. Occorre ringiovanire il partito.

All’estero sta funzionando. Abbiamo molti nuovi socialisti vicini e curiosi, gente nuova che ama l’erasmus la internazionalita’ l’Europa il dibattito politico la giustizia sociale ed ha acquisito competenze in paesi avanzati e lavorando per aziende globali. Facciamoli fare! Può funzionare anche in Italia.

Direzione Nazionale