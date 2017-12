In questi lunghi anni di difficoltà economica ci siamo scagliati emotivamente contro le banche senza ottenere nessun risultato, se non la soddisfazione di inveire contro ...

Naziskin. Il Psi aderisce alla manifestazione del 9 dicembre a Como.

Pubblicato il 04-12-2017

Il Partito Socialista Italiano aderisce alla manifestazione indetta per sabato 9 dicembre a Como in risposta all’irruzione di un gruppo di naziskin del Veneto Fronte Skinhead nella sede di Como Senza Frontiere, una rete che unisce decine di associazioni sui temi dei diritti dei migranti. “Rispondiamo all’intolleranza e alla xenofobia con gli strumenti della partecipazione democratica e della libertà”, ha detto il segretario del PSI, Riccardo Nencini. “Il metodo dell’intimidazione va respinto in tutte le sue forme e chi si candida al governo del Paese deve essere chiaro nel prendere le distanze da questi atteggiamenti basati sulla minaccia e sulla paura”, ha sottolineato il Segretario socialista ricordando che “il PSI non si girerà dall’altra parte di fronte al risorgere di atteggiamenti squadristi”.