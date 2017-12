In questi lunghi anni di difficoltà economica ci siamo scagliati emotivamente contro le banche senza ottenere nessun risultato, se non la soddisfazione di inveire contro ...

Quelli che vanno con Di Pietro e D’Alema perché non sono stati candidati, oh yeee.... Quelli che quando vedono Renzi rimpiangono Bersani, oh yeee... Quelli che... ...

Il lettore mi perdonerà se procederò per squarci come quando in un cielo aggrottato da nubi nere di un temporale incombente si aprono varchi d’azzurro ...

Cari compagni, so che è abusivo, mentre assistiamo alla presentazione del vostro simbolo, definirvi radicali. Il Partito radicale trasnazionale non c’entra e c’entrano per modo ...

Pensioni, la mobilitazione della Cgil divide la sinistra

Pubblicato il 02-12-2017

Oggi, 2 dicembre 2017, è il giorno della mobilitazione nazionale della Cgil. Lo storico sindacato dei lavoratori è sceso in campo con lo slogan ‘Pensioni, i conti non tornano!’. Sono state cinque (a Roma, Torino, Bari, Palermo e Cagliari) le manifestazioni organizzate dalla confederazione dopo l’esito del confronto con il Governo sulla previdenza, considerato insufficiente solo dalla CGIL. Nella capitale, capeggia il corteo la segretaria generale Susanna Camusso. A Roma il corteo è partito da piazza della Repubblica, diretto a piazza del Popolo, dove è allestito il palco per l’intervento conclusivo della Camusso, che chiuderà l’iniziativa in collegamento video con le altre città. A Torino, secondo il programma della Cgil, il corteo è sfilato da Porta Susa a piazza San Carlo. A Bari, i circa 30mila partecipanti si sono mossi da piazza Massari fino a piazza Prefettura. A Palermo la manifestazione si è svolta da piazza Croci a piazza G. Verdi. Infine, a Cagliari, la mobilitazione è andata da viale Regina Elena a piazza Garibaldi.

Tra le rivendicazioni al centro della mobilitazione, si è chiesto di bloccare l’innalzamento illimitato dei requisiti per andare in pensione, garantire un lavoro dignitoso e un futuro previdenziale ai giovani, riconoscere il ‘lavoro di cura’. Oltre alle motivazioni sulla previdenza, il sindacato di Corso d’Italia chiede anche di cambiare la legge di bilancio per sostenere lo sviluppo e l’occupazione, estendere gli ammortizzatori sociali, garantire a tutti il diritto alla salute, rinnovare i contratti pubblici.

Dopo aver rotto l’unità sindacale con Cisl e Uil sulla vertenza pensioni, il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, parlando dal corteo della mobilitazione nazionale organizzata dal suo sindacato, ha tuonato: “Bisognerà ricostruire i fili dell’unità sindacale. Il premier Gentiloni e il ministro Padoan hanno parlato del pacchetto pensioni come di un pacchetto importante, che tiene conto anche delle esigenze di bilancio ma le esigenze di bilancio non sono un termine astratto se si continuano a fare condoni e non si contrasta l’evasione. Così è certo che le risorse non bastano mai. Queste sono scelte politiche, non è una condizione inevitabile.

Oggi è la prima mobilitazione, non ci fermiamo. Continueremo nei prossimi giorni, anche in parlamento presidieremo la discussione sulla legge di bilancio. Continueremo ad organizzare assemblee e scioperi nei luoghi di lavoro per sostenere le nostre vertenze. Continuiamo a lavorare per programmare la prossima mobilitazione generale, che, ve lo posso assicurare, non è lontana nel tempo”.

Al fianco della CGIL, sulle pensioni è scesa in piazza la sinistra con la presenza di esponenti di Mdp, tra i quali Roberto Speranza, Enrico Rossi e l’ex leader Cgil Guglielmo Epifani; di Sinistra italiana con Nicola Fratoianni e di Possibile con Pippo Civati; di Rifondazione comunista e anche una delegazione di Campo progressista.

“La mobilitazione nasce su rivendicazioni che riteniamo sacrosante”, ha affermato il capogruppo alla Camera di Articolo 1-Mdp, Francesco Laforgia.

Alla vigilia della manifestazione, Susanna Camusso ha lanciato un appello: “Al centro le pensioni, ma anche il lavoro. Torniamo nelle piazze per quella che è una prima giornata di mobilitazione: cominciamo di nuovo una lunga lotta per avere una risposta sul terreno previdenziale, del lavoro, dei rinnovi dei contratti pubblici e privati. Il Governo aveva preso degli impegni e non li ha mantenuti. Se gli impegni non vengono rispettati si reagisce, non si può far finta di niente. Non ci si può contentare di piccole deroghe , ma che si deve costruire un sistema di regole certe”.

Il segretario confederale nazionale Cgil, Maurizio Landini, ha parlato dal palco allestito a piazza Verdi a Palermo: “Quando nel 2011 l’allora governo Monti decise di intervenire drasticamente sulle pensioni si è aperta una ferita. Allora il sindacato unitariamente si è limitato a tre ore di sciopero. Oggi bisogna riconoscere che abbiamo commesso un errore a non contrapporci a quella riforma sbagliata. Ci hanno detto che era necessario intervenire sulle pensioni, cancellare l’articolo 18, abolire le province e avremmo risolto tutti i nostri problemi. Tutte queste cose sono state fatte ma la situazione continua a non girare, anzi disoccupazione e precarietà sono aumentate, a livelli insopportabili soprattutto al Sud: i conti non tornano e le diseguaglianze sono cresciute”.

In piazza anche il Silp Cgil, il sindacato di polizia, con delegazioni di quadri, iscritti e simpatizzanti. Il segretario generale del Silp, Daniele Tissone, ha affermato: “I poliziotti sono in piazza con la Cgil perché un Paese senza lavoro non ha futuro. Le lavoratrici e i lavoratori in divisa manifestano anche per chiedere al governo di riavviare subito la trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da 9 anni”.

Dal fronte sindacale, Cisl e Uil sottolineano, al contrario, i risultati ottenuti dal confronto con il Governo, da cui poi è nato l’emendamento alla legge di bilancio per il blocco di ‘quota 67’ a 15 categorie di lavori gravosi e per un nuovo sistema di calcolo della speranza di vita. In attesa dell’altro emendamento del governo sull’allargamento dell’Ape sociale (l’anticipo pensionistico a carico dello Stato) per il 2018. Sul tema pensioni, intanto, è stata depositata la sentenza con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato legittimo il cosiddetto ‘bonus Poletti’ sulla perequazione (arrivato dopo la sentenza della Consulta del 2015 che aveva bocciato il blocco della rivalutazione legata al costo della vita, per il 2012-13, alle pensioni oltre tre volte il minimo). E’ legittimo perché con quel bonus, afferma la sentenza (il cui dispositivo era già stato reso noto il 25 ottobre scorso), il legislatore ha realizzato un bilanciamento non irragionevole degli interessi coinvolti: quello dei pensionati a preservare il potere d’acquisto delle proprie pensioni e le esigenze finanziarie e di equilibrio di bilancio dello Stato. L’Inps, invece, aggiorna i dati su Ape social e precoci: ha accolto, al termine del primo monitoraggio delle domande di certificazione per l’accesso all’Ape social ed al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci, presentate entro il 15 luglio 2017, 15.493 domande di certificazione (comprensive dei riesami) per l’Ape, pari al 39% del totale, e 9.031 relative ai precoci, pari al 34% del totale. Nel complesso sono state accolte, quindi, 24.524 domande sulle oltre 66.000 presentate.

Con la manifestazione della Cgil di oggi, la lacerazione a sinistra e tra i sindacati si è ulteriormente accentuata. Purtroppo, ormai è chiara la mancanza di una visione politica comune tra le diverse realtà politiche della sinistra. Dunque, è auspicabile che possa iniziare al più presto possibile un confronto politico per elaborare una strategia comune della sinistra, altrimenti sarà sempre più difficile difendere i sacrosanti diritti dei lavoratori e delle fasce sociali più deboli. Solo ragionando sulle cose da fare si potrà superare la crisi e ritrovare il percorso virtuoso che conduce alla giustizia sociale.

Salvatore Rondello