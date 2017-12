Non difendo la Boschi per ragioni politiche. Anzi. A mio giudizio la giovane ministra, e oggi sottosegretaria alla presidenza del Consiglio, di errori ne ha ...

Perugia. Psi: recuperare l’ Abbazia di S. Benedetto di Mugnano

Pubblicato il 20-12-2017

Il capogruppo dei Socialisti e Riformisti, Silvano Rometti annuncia la presentazione di una interrogazione alla Giunta regionale per sapere “quali strumenti o iniziative è possibile attivare, comprese forme di partenariato pubblico-privato, per procedere al recupero, alla riqualificazione e alla destinazione ad attività, anche di tipo socio-culturale, della Abbazia di S. Benedetto di Mugnano nel Comune di Perugia”.

Nel suo atto ispettivo, Rometti rimarca l’importanza del complesso, “che fu realizzato dai monaci benedettini fra il IX e X secolo e che costituisce una pregevole testimonianza architettonica ed identitaria del territorio. La struttura – ricorda -, da tempo disabitata ed inutilizzata, versa attualmente in una situazione di degrado per la quale si renderebbero necessarie iniziative volte al recupero e al riutilizzo del complesso”.

Rometti ricorda che “nel tempo si sono succeduti tentativi di recupero dell’immobile, soluzioni di utilizzo pubblico-privato e sollecitazioni varie, anche ad opera del FAI (Fondo Ambiente Italiano), attraverso il suo presidente, che non hanno però dato corso ad alcuna opera di recupero. Il complesso – conclude – versa dunque in uno stato di abbandono che è andato sempre peggiorando nel tempo mentre il bene meriterebbe invece di essere riportato al suo originario splendore”.