Psi, atto doloso contro la sede di Milano

Pubblicato il 28-12-2017

Un pezzo di legno, forse la gamba di una sedia, è stato lanciato nel pomeriggio nella sede del Psi a Milano durante una riunione della segreteria regionale in vista delle prossime elezioni. Lo denuncia il segretario regionale Lorenzo Cinquepalmi. Il pezzo di legno ha mandato in frantumi un vetro e ha sfiorato un computer, ma nessuno dei presenti è rimasto ferito. Sul posto si è recata anche la Digos. “Potrebbe essere una ragazzata come un atto politico – ha detto Cinquepalmi – del resto in un momento in cui la destra avanza è chiaro che un partito di sinistra che porta avanti certi valori può dare fastidio”. La sede presa di mira è in via Andrea Costa e si trova al piano terra con le finestre che affacciano in strada e in un cortile interno.