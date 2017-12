Scrive Leonardo Scimmi:

Il cambiamento richiede coraggio

Pubblicato il 27-12-2017

Nel fare gli Auguri di Buone Feste, laiche o no poco importa, in avvio di campagna elettorale vorrei esprimere il perché del mio sostegno al Governo Renzi e poi Gentiloni. La novità del renzismo è rappresentata da una qualità rara in Italia: il coraggio.

Il coraggio di sfidare l’immobilismo la noia di una immutabilità eterna, il coraggio di metterci la faccia e portare milioni di italiani a votare sul tema costituzionale – imposto si dalla Costituzione – ma pur sempre sfidando con coraggio un dibattito difficile perché la Costituzione è materia complessa da spiegare.

Il coraggio di sfidare i sindacati sul job act ed i professori sulla Buona Scuola. Il coraggio di chiedere i CV per decidere i candidati alle elezioni. Non credo che sia il migliore, non ho obblighi di adulazione, dico solo che se un cambiamento ci potrà mai essere nell’immutabile pantano burocratico e italocentrico italiano, questo cambiamento richiede coraggio. E trovatemi uno che ha il coraggio di Renzi. Non me ne volete.

Leonardo Scimmi