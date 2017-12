Nel fare gli Auguri di Buone Feste, laiche o no poco importa, in avvio di campagna elettorale vorrei esprimere il perché del mio sostegno al Governo Renzi e poi Gentiloni. La ...

Scrive Massimo Sagramola:

Gli spezzapollici di Salsomaggiore Terme

Pubblicato il 27-12-2017

Dopo avere notato sui social network di Salsomaggiore Terme post contro il Capo dello Stato, Il Papa, Il Segretario PD, post contro il Sindaco Pd come contro lo stato italiano, ho aperto una pagina Facebook per segnalare il fenomeno. Da giorni ricevo insulti aperti e personali quali “subumano”, “malato di mente” insieme a più classici turpiloqui. Da ultimo inizio a ricevere “avvertimenti” tramite social network e tramite amici socialisti riguardo l’intenzione di uno spezzapollici scelto per arrecarmi del male. Ovviamente presenterò denuncia, per il momento constato che la pagina ha dato fastidio, ricevendo un furore facinoroso al di là del bene e del male. Non passeranno, attenti al neofascismo !

Massimo Sagramola