Scrive Paolo Lorenzini:

Il nostro simbolo alle elezioni

Pubblicato il 13-12-2017

Tramite il glorioso Avanti! chiedo una cortesia alla Direzione del Partito Socialista: permettete ai Socialisti di votare P.S.I.. Per un Socialista o chi si ritiene tale il solo voto possibile ed utile è quello dato al Partito Socialista Italiano (non ad altri). Infatti ritengo auspicabile e necessario che il P.S.I si presenti alle prossime elezioni politiche con il proprio simbolo; con un programma che riprenda i temi e le relative soluzioni proprie

della tradizione socialista, che collochi ai primi posti i bisogni dei lavoratori a cominciare dal lavoro, dal rispetto delle pensioni, dalla giustizia e da una maggiore equità sociale (non altro); con candidati socialisti di provata capacità ed operosità a favore del Partito (non altri).

Desidero ricordare la conclusione di un convegno su “Quale Riformismo” o “Quale

Socialismo” di diversi anni fa che recitava: “…il Partito Socialista non deve inventare niente, deve solo rimanere fedele a se stesso”.

E’ evidente che se l’argomento principale è lo “ius soli” o temi simili diventa difficile sperare

che i lavoratori comprendano ed approvino. Per loro i problemi di tutti i giorni sono ben altri.

Vorrei concludere citando due frasi di Pietro Nenni:

“Chi cammina inciampa anche, qualche volta. Ma l’essenziale è riprendere il cammino.” “La politica delle cose: fai quel che devi, succeda quel che può.”

Fraterni saluti

Paolo Lorenzini