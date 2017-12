Si respira già aria

di Festival della Canzone Italiana

Pubblicato il 18-12-2017

Si respira già aria di Festival della Canzone Italiana, il Sanremo 2018 targato Claudio Baglioni ieri sera ha svelato i venti campioni che si affronteranno a suon di musica sul palco del teatro Ariston.

Ciò che balza subito agli occhi è l’assenza di artisti provenienti dai talent show o meglio sono in numero nettamente inferiore rispetto agli anni passati, sinonimo che si voglia puntare sulla qualità e mettere al centro le canzoni.

Se questo sarà il Festival delle reunion di alcuni gruppi musicali storici, come i Decibel (Fuori dal tempo), Le Vibrazioni (Così Sbagliato) e gli Elio e le Storie Tese (Arrivedorci) che dopo l’annuncio di chiudere il loro percorso musicale, di sciogliere la band ci hanno ripensato e saranno a Sanremo con una canzone il cui titolo è tutto un programma.

Inedito derby e gradito ritorno per delle colonne della musica leggera italiana come Red Canzian dei Pooh (Ognuno ha il suo racconto) che se la vedrà con la coppia composta da Riccardo Fogli e Roby Facchinetti (Il Segreto del Tempo).

Ma anche Nina Zilli (Senza appartenere), The Kolors (Frida), Diodato & Roy Paci (Adesso), Mario Biondi (Rivederti), Luca Barbarossa (Passame er sale), Lo Stato Sociale (Una vita in vacanza), Annalisa (Il mondo prima di te), Giovanni Caccamo (Eterno), Enzo Avitabile & Peppe Servillo (Il coraggio di ogni giorno), un trio che lascerà il segno con Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico (Imparare ad amarsi), Renzo Rubino (Custodire), Noemi (Non smettere mai di cercarmi), Ermal Meta & Fabrizio Moro (Non mi avete fatto niente), Ron (Almeno pensami), Max Gazzè (La leggenda di Cristalda e Pizzomunno).

E ieri sera durante la trasmissione/gara di “Sarà Sanremo” sono stati scelti i “Giovani” che affiancheranno i campioni nella gara della kermesse canora più famosa d’Italia che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio al teatro Ariston di Sanremo. Sono Mudimbi con (Il mago), Eva con (Cosa ti salverà), Mirkoeilcane con (Stiamo tutti bene), Lorenzo Baglioni con (Il congiuntivo), Giulia Casieri con (Come stai) e Ultimo con (Il ballo delle incertezze). Insieme a questi sei, ci saranno anche i due artisti scelti dalla commissione della Rai nell’ambito dell’accademia della canzone di “Area Sanremo” e sono Leonardo Monteiro con (Bianca) e Alice Caioli con (Specchi rotti).

Andrea Di Blasio