Voli cancellati, Ryanair rischia sanzioni fino a 5 milioni

Pubblicato il 04-12-2017

Ryanair continua a non dare informazioni sui diritti dei passeggeri dopo la cancellazione dei voli e l’Antitrust avvia un procedimento per inottemperanza. Ora la compagnia low cost rischia sanzioni fino a 5 milioni. Ryanair – spiega l’ Antitrust – non ha dato seguito “a quanto prescritto nel provvedimento cautelare dello scorso 25 ottobre con la quale a seguito delle cancellazioni dei voli nei mesi di settembre e ottobre” si imponeva alla low cost “di fornire informazioni chiare, trasparenti e immediatamente accessibili sui diritti dei consumatori italiani”.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato con il proprio provvedimento cautelare, ha ordinato a Ryanair – sia attraverso una comunicazione specificamente diretta ai consumatori italiani che attraverso informazioni facilmente reperibili a partire dalla home page del sito Internet in lingua italiana della compagnia – di informare i consumatori italiani. Ma non solo è stato superato il termine di 10 giorni previsto dalla delibera del 25 ottobre, in cui Ryanair non ha comunicato l’avvenuta esecuzione di quanto prescritto dal provvedimento cautelare e le relative modalità di attuazione.

Ma Tale comportamento, prosegue l’Autorità, si è protratto anche dopo che il Tar del Lazio, con ordinanza del 22 novembre 2017, ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione del provvedimento cautelare dell’Autorità presentata da Ryanair; infatti, la compagnia irlandese non ha trasmesso alcuna comunicazione al riguardo, né risulta che abbia posto in essere azioni volte a ottemperare al provvedimento dell’Autorità.